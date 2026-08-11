Charlotte FC vs Pachuca: El mal clima retrasa el inicio del partido
Estadísticas, goles y resultado al momento del partido entre clubes de la Liga MX y la MLS
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Charlotte FC vs Pachuca y a qué hora juegan?
El partido entre Charlotte y los Tuzos no va por TV abierta ni en México ni en Estados Unidos. Solo se podrá seguir este juego de la Leagues Cup por Apple TV, comenzando en punto de las 19:30 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos, 17:30 de la CDMX este martes 11 de agosto.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Charlotte FC vs Pachuca, según la IA?
Le preguntamos a Chat GPT su pronóstico para el juego entre el Pachuca y Charlotte esta tarde en el Bank of America Stadium. Este fue el pick de la inteligencia artificial:
“Pachuca llega a este partido con una propuesta ofensiva dinámica, basada en presión alta, circulación rápida y capacidad para generar peligro con jugadores jóvenes. Los Tuzos suelen competir bien en torneos internacionales y tienen experiencia enfrentando equipos de la MLS, aunque deberán cuidar los espacios que dejan cuando adelantan líneas. Charlotte FC es un equipo ordenado, con buen físico y peligro en transiciones. Puede complicar a Pachuca si logra recuperar el balón en zonas adelantadas, pero cuando enfrenta rivales con mayor intensidad y movilidad suele tener problemas para defender durante largos periodos.
Por la calidad individual, el ritmo de juego y la capacidad de Pachuca para imponer condiciones, el conjunto mexicano parte con ventaja en un duelo que podría ser cerrado en la primera mitad.
Pronóstico: gana Pachuca”.
El Pachuca se despide de la Leagues Cup, Charlotte va por su boleto a cuartos
Arranca la jornada 3 de la Leagues Cup en el Bank of America Stadium, cuando el Charlotte FC reciba al Pachuca, y lo comentamos por Claro Sports. Los Tuzos están entre las decepciones del torneo. Perdieron sus primeros dos partidos, por lo que ya no tienen opciones de calificar a los cuartos de final tras no sumar ante Cincinnati y Columbus.
Su rival vive una realidad distinta, ya que Charlotte venció a Pumas y al Atlas para sumar seis puntos. De momento están en segundo lugar de la tabla de la MLS, por lo que dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda, pero una derrota en tiempo regular les puede complicar y hay una decena de equipos que necesitan un mal resultado de ellos para superarles y meterse a cuartos.
Mucho en juego para este partido, que dará inicio el martes 11 de agosto en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y lo comentamos por Claro Sports.