Atlas sorprende a Cincinnati y dice adiós con triunfo en Leagues Cup

Los rojinegros remontan en los últimos minutos en el TQL Stadium y frenan a Cincinnati, que buscaba asegurar su boleto a cuartos de final

Atlas derrota a Cincinnati en la Leagues Cup. | IMÁGENES vía Reuters Connect

Atlas cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con una victoria 2-1 sobre FC Cincinnati en el TQL Stadium, resultado que frenó al conjunto estadounidense en su intento por asegurar un lugar en los cuartos de final. Los Rojinegros llegaron eliminados a la jornada 3, pero consiguieron sus primeros tres puntos del torneo.

Cincinnati tomó ventaja al minuto 44 por medio de Evander, quien remató con la derecha desde fuera del área después de un tiro de esquina. El conjunto local estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, cuando Kenji Mboma Dem estrelló un disparo en el poste izquierdo.

Atlas modificó su planteamiento en la segunda mitad con los ingresos de Luís Esteves, Florián Monzón, Édgar Zaldívar y Ryan Mmaee. Los cambios permitieron al cuadro mexicano generar más llegadas y acercarse con mayor frecuencia al área de Cincinnati.

La reacción llegó al minuto 79, cuando Ryan Mmaee remató dentro del área y, después de la intervención del portero, Florián Monzón apareció para marcar el 1-1. El delantero había ingresado al campo 20 minutos antes en sustitución de Arturo González.

Seis minutos después, Atlas completó la remontada. Jesús Serrato marcó el 2-1 al minuto 85 con un remate de izquierda desde corta distancia, luego de una jugada en la que Mmaee volvió a participar dentro del área. Serrato había entrado apenas cinco minutos antes por Paulo Ramírez.

What a turnaround from @AtlasFC 🦊



Jesús Serrato puts Atlas 2-1 up in Cincinnati en el 85 #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/s8HPzf3lc5 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 12, 2026

Cincinnati buscó el empate durante el cierre y todavía tuvo opciones por medio de Evander, Ayoub Jabbari y Tom Barlow. Al minuto 90+5, una acción dentro del área fue revisada por el VAR, pero el árbitro determinó que no existía penal para el conjunto estadounidense.

Con el triunfo, Atlas se va a casa al terminar la Fase Uno con tres puntos, luego de perder sus primeros dos encuentros. Cincinnati se quedó con seis unidades y no pudo asegurar su clasificación, por lo que deberá esperar el resto de los resultados de la jornada para conocer si alcanza uno de los cuatro lugares disponibles para los clubes de MLS en los cuartos de final.

FC Cincinnati vs Atlas: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el FC Cincinnati vs Atlas, según la IA? Una proyección realizada con inteligencia artificial a partir del desempeño reciente de ambos clubes en esta Leagues Cup coloca a FC Cincinnati como el equipo con mayor probabilidad de victoria. La estimación asigna aproximadamente 66% de posibilidades de triunfo a Cincinnati, 19% al empate y 15% a una victoria de Atlas. La diferencia responde principalmente al momento de ambos equipos dentro del torneo. Cincinnati ganó sus dos compromisos, marcó cinco goles y recibió uno, mientras que Atlas perdió sus dos partidos, permitió cinco anotaciones y solo convirtió una. Además, el conjunto estadounidense disputará por tercera ocasión consecutiva esta fase como local en el TQL Stadium. El marcador estimado es de 2-0. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen FC Cincinnati vs Atlas Tanto Pat Noonan como Hernán Crespo echarán mano de sus mejores hombres disponibles para este enfrentamiento. FC Cincinnati: Evan Louro; Miles Robinson, Andrei Chirila, Kyle Smith; Ender Echenique, Obinna Nwobodo, Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela; Evander; Kévin Denkey, Kenji Mboma Dem. Atlas: Camilo Vargas; Pablo Bennevendo, Tony Leone, Nathanael Ananias da Silva, Alvaro Angulo; Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Victor Arteaga; Uriel Antuna, Guillermo Martínez, Sebastián Córdova. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el FC Cincinnati vs Atlas y a qué hora juegan? El partido FC Cincinnati vs Atlas se jugará este martes 11 de agosto de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. La transmisión estará disponible a través de Apple TV. Este juego representa el cierre de la Fase Uno para ambos equipos. FC Cincinnati necesita sumar para sostener sus opciones de clasificación, mientras Atlas afrontará su último encuentro de la competencia después de quedar eliminado tras las derrotas frente a Columbus y Charlotte. ¡¡¡BUENAS TARDES!!! Sean todos ustedes bienvenidos a un día más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre FC Cincinnati y Atlas, correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup 2026 desde el TQL Stadium. El conjunto de la MLS llega con seis puntos después de vencer a Pachuca y Pumas, mientras que los Rojinegros afrontan el encuentro sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final. El duelo presenta escenarios distintos para ambos equipos. Cincinnati necesita una victoria para mantenerse en la pelea por uno de los cuatro boletos disponibles para los clubes de MLS, mientras Atlas buscará despedirse del torneo con un resultado positivo antes de regresar a su actividad en la Liga MX.

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