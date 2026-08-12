Atlante sufre remontada de Minnesota y queda eliminado de la Leagues Cup

Joaquín Pereyra marcó dos goles y Mauricio González añadió otro para remontar al Atlante, que había tomado ventaja con un autogol.

Atlante se despide de la Leagues Cup con derrota | IMAGN IMAGES via Reuters

Atlante quedó eliminado de la Leagues Cup después de perder 3-1 ante Minnesota United en un partido que los Potros comenzaron ganando, pero que cambió por completo durante la segunda mitad. El conjunto mexicano se despide así de su primer torneo internacional tras volver a la Primera División en la Liga MX. Por su parte, los Loons ya no tenían oportunidad de avanzar, al haber empatando y perdido sus primeros dos partidos.

Los Potros no pudieron contar con Miguel Herrera en la banca, esto luego de la sanción impuesta por la liga tras ser expulsado en el partido anterior. Minnesota tuvo las primeras aproximaciones del encuentro. Kelvin Yeboah y Mauricio González probaron durante los minutos iniciales, mientras Joaquín Pereyra comenzó a participar en la generación ofensiva del conjunto local.

Atlante respondió al minuto 14 con Jhojan Julio, quien remató desde el centro del área y obligó al arquero a intervenir. El equipo mexicano comenzó a encontrar espacios y logró llevar el partido hacia campo contrario.

La ventaja llegó al minuto 32. Después de una acción dentro del área, Devin Padelford terminó enviando el balón a su propia portería y el autogol puso al Atlante arriba 1-0.

Los Potros tuvieron una oportunidad para ampliar la diferencia antes del descanso. Walter Portales remató desde el costado derecho al minuto 45, pero el portero evitó el segundo tanto y el marcador se mantuvo hasta el medio tiempo.

Minnesota realizó ajustes para la segunda parte con los ingresos de Owen Gene y Carlos Harvey. La respuesta llegó al minuto 59, cuando Joaquín Pereyra habilitó a Mauricio González dentro del área y este definió para establecer el 1-1.

Atlante intentó recuperar el control mediante los cambios de Daniel González y Joaquín Moxica. El conjunto mexicano produjo aproximaciones con Luis Calzadilla y Martín Fernández, aunque ninguno consiguió devolverle la ventaja.

El segundo golpe llegó al minuto 75. Marcus Caldeira encontró a Joaquín Pereyra dentro del área y el argentino remató con la pierna izquierda para colocar el 2-1. Atlante buscó el empate durante la recta final. Joaquín Moxica tuvo un cabezazo que pasó cerca del poste y Martín Fernández también probó por arriba, mientras el cuerpo técnico realizó tres modificaciones al minuto 78 para intentar cambiar el resultado.

Minnesota cerró el partido al 87. Pereyra volvió a aparecer dentro del área y marcó el 3-1, acción que posteriormente fue revisada por el VAR antes de quedar confirmada. El doblete de Pereyra completó la remontada del conjunto estadounidense y terminó con las posibilidades del Atlante, que no consiguió sostener la ventaja obtenida durante el primer tiempo.

Con la derrota, los Potros quedaron sin opciones de avanzar a la fase de eliminación directa de la Leagues Cup. El equipo había llegado al encuentro con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea, pero la caída ante Minnesota sentenció su eliminación. Aunque los Loons también se despiden tras solo ganar un partido

Atlante cerrará así su participación internacional y deberá regresar su atención al Apertura 2026 de la Liga MX, donde buscará retomar el camino después de su regreso a la Primera División.

Minnesota United vs Atlante: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Minnesota United vs Atlante Estas son las alineaciones del partido de Atlante ante Minnesota United de la tercera jornada 3 Minnesota: Smir, Chandler, Pedelford, Díaz, Taylor, Duncan, Pereyra, Trapp, Gressel, González, Yeboah

Atlante: Jiménez, Bagüi, Carrera, Quirós, Jiménez, Calzadilla, Fernández, Pizzuto, Puente, Julio Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Minnesota United vs Atlante, según la IA? En la previa del Minnesota United vs Atlante también aparecen los pronósticos generados por inteligencia artificial. Las simulaciones colocan al conjunto de la MLS como favorito para quedarse con la victoria, principalmente por su condición de local, aunque Minnesota ya está eliminado de la competencia. Atlante necesita los tres puntos para mantener sus posibilidades de avanzar, por lo que buscará superar los pronósticos y dar la sorpresa en este cierre de la fase de grupos. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Minnesota United vs Atlante, y a qué hora juegan? El partido de la Leagues Cup entre Minnesota y Atlante se podrá seguir en vivo por Apple TV en todo el mundo. En México dará inicio a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en Estados Unidos a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico Minnesota United vs Atlante, en vivo ¡Bienvenidos al minuto a minuto! La jornada 3 de la Leagues Cup 2026 pone frente a frente a Minnesota United y Atlante en el Allianz Field de Saint Paul, en un partido donde los Potros de Hierro se juegan sus últimas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo. El conjunto dirigido por Miguel Herrera llega con tres puntos después de vencer 1-0 a Vancouver Whitecaps en su debut, pero la derrota por 4-0 ante Real Salt Lake complicó su panorama. Ahora, Atlante necesita conseguir una victoria en Minnesota y después esperar una combinación de resultados que le permita mantenerse con vida en la competencia. Del otro lado, Minnesota United ya no tiene posibilidades de avanzar. El equipo de la MLS cayó 2-1 ante FC Juárez en su primer compromiso y posteriormente empató 0-0 con Tigres, aunque perdió en la tanda de penaltis. Con apenas un punto, los locales buscarán cerrar su participación con una victoria ante el conjunto mexicano. Atlante sabe que no tiene margen de error: los tres puntos son indispensables para mantener abierta la posibilidad de clasificación, aunque la diferencia de goles y los resultados de otros partidos también serán determinantes. Todo está listo en el Allianz Field para un duelo clave en el futuro de los Potros dentro de la Leagues Cup. Sigue todas las acciones en Claro Sports.

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