Se termina el calvario: Santiago Gimenez vuelve a la convocatoria del Milan por primera vez desde octubre

El delantero mexicano es incluido en la lista de Allegri para el partido del sábado ante el Torino, dejando atrás su lesión

Santiago Gimenez, convocado para el Milan vs Torino | Reuters

Por primera vez desde el 28 de octubre, Santiago Gimenez es convocado para un partido del Milan. El delantero mexicano finalmente ha dejado atrás su lesión y podría volver a jugar tras casi 150 días sin pisar el terreno de juego.

“Él está muy bien. Estará convocado”, dio a conocer el entrenador del equipo rossoneri, Massimiliano Allegri, en rueda de prensa el viernes 20 de marzo.

Gimenez está de regreso y podría jugar el sábado ante el Torino, en partido de la jornada 30 de la Serie A de Italia. Es su primera convocatoria desde que se lesionó el tobillo ante la Atalanta en la fecha 9.

El delantero mexicano se perdió 20 juegos, ya que terminó visitando el quirófano. No logró el objetivo de volver para el Derby della Madonnina ni la siguiente jornada ante la Lazio, pero lo hará ante el Torino.

La convocatoria de Gimenez llega un día después de que no fuera llamado por la selección mexicana para medirse a Portugal y Bélgica en la última Fecha FIFA antes del Mundial.

En los 11 partidos que disputó previo a la lesión, Gimenez marcó un gol y dio una asistencia. Estuvo en los rumores de salir del Milan en los dos últimos mercados, pero terminó quedándose, aunque la directiva le ha traído competencia al contratar a Fulkrug en el mercado de invierno y a Nkunku en el verano, aunque Allegri ha optado en los últimos partidos en usar a Rafa Leao y Christian Pulisic en el ataque, sin un ‘nueve’ nominal.

El portugués y el estadounidense son los líderes anotadores del Milan esta temporada, con 10 goles cada uno, cosecha que individualmente supera el total de los ‘nueves’ nominales (Nkunku lleva 6, Fullkrug y Gimenez 1 cada uno).

Previo a la lesión de Gimenez en la jornada 8, el Milan era líder de la Serie A. Ese día empataron con la Atalanta y el Inter se ha ido despegando en el liderato del calcio, al tener ocho puntos de ventaja previo a la jornada 30. A los rossoneri solo les queda la Liga italiana, ya que no calificaron a ningún torneo continental, ya fueron eliminados de la Coppa y cayeron en semis de la Supercopa.

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