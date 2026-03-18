Partido clave para Repetto: Santa Fe no puede fallar ante Cali

El futuro del estratega en Santa Fe genera dudas tras los últimos resultados. Incluso ya empiezan a sonar nombres como posibles reemplazos.

Pablo Repetto, DT de Santa Fe | VizzorImage.

La continuidad del entrenador Pablo Repetto en Independiente Santa Fe empieza a generar dudas en medio del irregular rendimiento del equipo en la Liga BetPlay Dimayor. Los resultados recientes han abierto el debate entre los aficionados y analistas sobre la posibilidad de un cambio en el banquillo cardenal.

Hasta el momento, desde el club bogotano no existe un pronunciamiento oficial sobre la continuidad del técnico uruguayo. Sin embargo, el desempeño deportivo en las últimas semanas ha dejado sensaciones encontradas, especialmente por la falta de regularidad del equipo en el campeonato local.

Luego de doce partidos dirigidos, el balance de Santa Fe bajo la conducción de Repetto es de tres victorias, seis empates y tres derrotas. Aunque en ese periodo el club consiguió el título de la Superliga BetPlay, los números no terminan de convencer a una parte de la hinchada, que esperaba un rendimiento más sólido en la liga.

Los nombres que suenan para reemplazar a Repetto

En medio de este panorama, y considerando además la cercanía de los compromisos internacionales como la Copa Libertadores, en el entorno del club han comenzado a sonar algunos nombres que podrían ser alternativas en caso de una eventual salida del entrenador uruguayo.

Uno de ellos es el también uruguayo Pablo Peirano, quien tuvo un paso reciente por el conjunto cardenal tras dirigir al equipo entre octubre de 2023 y febrero de 2025. Su etapa dejó algunos resultados positivos, pero también momentos que generaron críticas dentro de la afición.

Entre los episodios más recordados de su ciclo aparece la final perdida del torneo 2024-I frente a Atlético Bucaramanga, además de las dificultades para ganar clásicos capitalinos y la eliminación en la fase previa de la Libertadores frente a Deportes Iquique. Por estas razones, parte de la hinchada considera que su regreso no sería la mejor decisión para el club.

Gamero, una opción polémica por su pasado azul

El otro nombre que ha empezado a mencionarse es el del experimentado técnico Alberto Gamero, una posibilidad que genera aún más polémica debido a su fuerte identificación con Millonarios FC, histórico rival de Santa Fe.

Gamero jugó en el club embajador entre 1988 y 1991 y posteriormente lo dirigió entre 2020 y 2024, etapa en la que conquistó una liga, una copa y una superliga, títulos que fortalecieron su vínculo con el conjunto azul. Actualmente, tanto Peirano como Gamero se encuentran sin equipo, lo que en teoría facilitaría una negociación si Santa Fe decide buscar un nuevo entrenador. Por ahora Repetto continúa.

No obstante, en el caso de Gamero existe un obstáculo reglamentario importante. Tras su reciente paso por Deportivo Cali, el entrenador no podría dirigir en la Liga BetPlay durante este semestre, por lo que solo podría asumir funciones de cara a competencias internacionales o esperar hasta el próximo torneo para sentarse en el banquillo cardenal.

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