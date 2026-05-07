Deportes Tolima vs Club Nacional, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 4
En un grupo que está totalmente empatado, esta será la oportunidad para tomar distancia en la punta por la clasificación.
¿A qué hora inicia Deportes Tolima vs Club Nacional hoy, 6 de mayo de 2026?
El duelo en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se programó para este miércoles a las 9:00 p.m. Está por verse si hay acompañamiento en masa por parte de la afición del Pijao.
Alineaciones de Deportes Tolima vs Club Nacional para la jornada 4, al momento
Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Kelvin Flórez; Edwar López, Bryan Rovira, Sebastián Guzmán; Juan Pablo Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval.
Club Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Alexander Dos Santos, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia; Emiliano Ancheta, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.
¿Dónde ver Deportes Tolima vs Club Nacional en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido se va a transmitir por los canales de ESPN que están incluidos en los distintos cableoperadores. Los usuarios que tengan una suscripción activa en Disney+ también podrán disfrutarlo vía streaming.