Batalla campal en Libertadores: Santa Fe y Corinthians terminaron a los golpes

El duelo entre Santa Fe y Corinthians terminó en una fuerte gresca entre futbolistas. Aunque no hubo expulsados, la Conmebol analiza posibles castigos disciplinarios.

Rifirrafe en Santa Fe vs Corinthians | VizzorImage.

El partido entre Independiente Santa Fe y Sport Club Corinthians Paulista por la Copa Libertadores terminó de la peor manera. Tras el pitazo final, varios jugadores de ambos equipos protagonizaron una fuerte gresca dentro del campo de juego, dejando imágenes lamentables en un compromiso cargado de tensión desde el inicio.

Aunque durante el caos el árbitro del encuentro decidió no mostrar tarjetas rojas, la situación podría traer serias consecuencias disciplinarias para los involucrados. Los empujones, insultos y golpes entre futbolistas encendieron las alarmas en la Conmebol, que ya tendría bajo revisión lo ocurrido al finalizar el compromiso.

¡TODO TERMINÓ EN ESCÁNDALO EN EL CAMPÍN! Los jugadores de Independiente Santa Fe fueron a buscar a Hugo Souza, arquero de Corinthians, tras el empate 1-1 por la fecha 4 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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El reglamento del torneo le permite a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol actuar de oficio, incluso si el juez central no sancionó a los responsables en el momento. Por esta razón, los videos oficiales, reportes arbitrales y registros televisivos serán claves para determinar posibles castigos.

Entre las sanciones que podrían aparecer están suspensiones por varias fechas, multas económicas e incluso advertencias formales para los clubes. Todo dependerá de la gravedad de los hechos y de la identificación de los futbolistas que participaron activamente en la pelea.

Ahora, tanto Santa Fe como Corinthians quedan atentos a la decisión que tome la Conmebol en los próximos días. Lo que debía ser una noche de fútbol continental terminó convertido en un escándalo que podría tener fuertes repercusiones deportivas para ambos equipos.

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