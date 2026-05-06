Santa Fe vs Corinthians, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 4

Un mal resultado podría dejar al cuadro ‘Cardenal’ al borde de la eliminación rumbo a los octavos de final.

Santa Fe vs Corinthians, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora inicia Santa Fe vs Corinthians hoy, 6 de mayo de 2026?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, tendrá su pitazo inicial a partir de las 7:30 p.m. (hora COL) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín con el arbitraje del peruano Kevin Ortega.

Alineaciones de Santa Fe vs Corinthians para la jornada 4, al momento

Así forma Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Yéicar Perlaza, Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Ómar Fernández.

Así forma Corinthians: Hugo de Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Yuri Alberto.

¿Dónde ver Santa Fe vs Corinthians en vivo? Canales de TV y streaming online

Este compromiso se podrá ver a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Así mismo, vía streaming, Disney+ tiene los derechos de la cita futbolera.

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