Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Toronto vs Inter Miami

El equipo de Las Garzas llega con la obligación de reaccionar después de perder el Derby de Florida ante Orlando City para recuperar posiciones en la Conferencia

Toronto vs Inter Miami, ¿cuándo juega Messi? | Claro Sports

El Toronto vs Inter Miami de la semana 12 de la MLS 2026 tendrá un foco especial por la presencia de Lionel Messi en el BMO Field, un escenario que recibirá a uno de los partidos más esperados del calendario en Canadá. El duelo está programado para este sábado 9 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y forma parte de una jornada con impacto directo en la Conferencia Este.

Inter Miami llega con la obligación de reaccionar después de perder el Derby de Florida ante Orlando City, mientras Toronto FC intenta cortar una racha complicada en casa y aprovechar el impulso de jugar ante su gente, en un estadio mundialista para la edición del 2026. El partido podrá verse por MLS Season Pass en Apple TV.

Toronto vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre Toronto FC e Inter Miami se jugará el sábado 9 de mayo de 2026 en el BMO Field de Toronto, Ontario. El inicio está pactado a las 13:00 horas del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del encuentro estará disponible por Apple TV, a través de MLS Season Pass, plataforma que concentra los partidos de la liga estadounidense. El duelo llega como uno de los atractivos de la fecha por la presencia de Messi y por el momento competitivo de ambos clubes en la Conferencia Este.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Toronto?

Toronto FC aparece en el octavo lugar de la Conferencia Este con 14 puntos, producto de tres victorias, tres derrotas y cinco empates. El equipo de Robin Fraser enfrenta un problema de lesiones que ha afectado a piezas relevantes como Djordje Mihailovic, Richie Laryea y Josh Sargent, cuya presencia vuelve a estar en duda.

Los Reds tampoco llegan con buen ritmo en casa, ya que acumulan seis partidos sin ganar como locales en todas las competiciones. Su empate 1-1 ante San José, líder del Supporters’ Shield, dejó una señal de resistencia, pero la eliminación a mitad de semana ante Atlético Ottawa en el Campeonato Canadiense volvió a encender dudas.

Inter Miami, por su parte, se presenta como tercero del Este con 19 puntos, tras cinco triunfos, dos derrotas y cuatro empates. El equipo de Guillermo Hoyos viene de caer 4-3 ante Orlando City, derrota que terminó con una racha de 11 partidos sin perder y que dejó pendiente una respuesta inmediata fuera de casa.

La mirada estará puesta en Lionel Messi, quien suma ocho goles y dos asistencias en la temporada, además de mantenerse como candidato a otro premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS. En Miami también aparecen nombres a seguir como Rodrigo De Paul y Germán Berterame, quien acumula tres goles en sus últimos cinco partidos.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido, según la IA

El análisis favorece a Inter Miami por su mayor capacidad ofensiva, la presencia de Messi y el momento irregular de Toronto en casa. Sin embargo, el equipo canadiense puede competir si logra sostener el orden defensivo y aprovechar la presión sobre un Miami que viene golpeado tras el Derby de Florida.

Pronóstico de la IA: Inter Miami gana 2-1. Miami tiene argumentos para controlar el partido, pero Toronto podría encontrar el gol por el contexto de localía y por las dudas defensivas que dejó el equipo de Messi en su último encuentro.

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