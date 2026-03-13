¡4 de 4! Colombia vuelve a sonreír en la Copa Libertadores

Después de 4 años, 4 equipos ‘cafeteros’ estarán en la fase de grupos de la ‘Gloria de América’.

Equipos Colombianos Copa Libertadores 2026 / Vizzor Image.

Independiente Medellín sufrió más de la cuenta y este jueves puso su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras vencer 3-2 en el global a Juventud de Las Piedras de Uruguay en el Estadio Atanasio Girardot. Ya había hecho lo mismo Deportes Tolima el pasado miércoles en el Murillo Toro ante O’Higgins de Chile.

El cuadro ‘Poderoso’ y el ibaguereño estarán posicionados en el bombo 4 del sorteo de esta fase de ‘La Gloria de América’, el cual se estará realizando este jueves 19 de junio en Asunción, Paraguay. Podría haber cruce entre ‘cafeteros’, ya que el reglamento de la CONMEBOL lo permite para estos clubes que llegan de fases previas.

Dicho esto, se vuelve a marcar un hito en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que desde hace 4 años, en el 2021, el país no tenía 4 representantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en aquella oportunidad estuvieron América de Cali, Junior, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

La obligación está sobre la mesa

Al aumentar el número de cupos desde esta fase del certamen más importantes de clubes de América, las posibilidades de hacer un buen papel incrementan, algo que Independiente Santa Fe, Junior, Medellín y Deportes Tolima deben tener en cuenta, ya que no basta con jugar la Copa, sino que deben buscar hacer historia.

Desde el 2016, cuando lo hizo Atlético Nacional, un equipo colombiano no juega semifinal y final de la Copa Libertadores.

y final de la Copa Libertadores. Desde el 2023, cuando lo hizo Deportivo Pereira, un equipo colombiano no juega los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En cuanto al desempeño de los elencos ‘cafeteros’ en la Copa Libertadores 2025. Atlético Nacional avanzó hasta octavos de final, pero quedó eliminado en octavos de final a manos de Sao Paulo en la definición de cobros desde el punto penal. Atlético Bucaramanga fue tercer de su grupo y cayó en playoffs de Copa Sudamericana. Deportes Tolima e Independiente Santa Fe fracasaron en fase 2 previa, quedaron fuera de competencia internacional.

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