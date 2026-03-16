Sorteo Copa Libertadores 2026, en vivo: horario, dónde ver y equipos clasificados

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles alrededor del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Trofeo de la Copa Libertadores | REUTERS

La espera terminó. Con los 32 equipos confirmados para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, el sorteo será el último sorbo previo a lo que será la acción continental. El torneo más importante de clubes de Sudamérica contará con la presencia de Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Boca Juniors, Peñarol, entre otros.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de ‘La Novia de América’ se llevará cabo en Paraguay, en la sede oficial de la Conmebol. El próximo jueves 19 de marzo, a partir de las seis de la tarde, horario colombiano, y ocho de la noche, horario argentino, se dará inicio al evento que definirá todos los grupos de esta edición 2026.

Copa Libertadores 2026: todos los equipos clasificados

Un total de 32 equipos estarán luchando por alzar la copa más importante a nivel del clubes del continente sudamericano. Seis equipos de Brasil y Argentina, cuatro colombianos, tres ecuatorianos y peruanos, y dos clubes de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Cruzeiro (Brasil)

Corinthians (Brasil)

Mirassol (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Lanús (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Platense (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Junior (Colombia)

Deportes Tolima (Colombia)

Deportivo Independiente Medellín (Colombia)

Peñarol (Uruguay)

Nacional (Uruguay)

Liga de Quito (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador)

Barcelona (Ecuador)

Cusco (Perú)

Sporting Cristal (Perú)

Universitario (Perú)

Deportivo La Guaria (Venezuela)

Universidad Central (Venezuela)

Cerro Porteño (Paraguay)

Olimpia (Paraguay)

Coquimbo Unido (Chile)

Universidad Católica (Chile)

Always Ready (Bolivia)

Bolívar (Bolivia)

Calendario completo de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos de la Copa Libertadores de América se llevará a cabo desde 7 de abril hasta el 28 de mayo, luego habrá una pausa por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los octavos de final comenzarán a partir de 11 de agosto, los cuartos de final desde el 9 de septiembre, semifinales el 14 de octubre y la gran final del certamen será el 28 de noviembre.

Copa Libertadores: todas las fechas y datos clave

Un largo camino le deparará al próximo campeón de la Copa Libertadores de América. Flamengo es el vigente campeón y tendrá la oportunidad de defender el título en nueve meses de campeonato.

19 de marzo: sorteo de la fase de grupos

sorteo de la fase de grupos Del 8 de abril al 28 de mayo: fase de grupos

fase de grupos Del 11 al 19 de agosto: octavos de final

octavos de final Del 9 al 16 de septiembre: cuartos de final

cuartos de final Del 14 al 21 de octubre: semifinales

semifinales 28 de noviembre: gran final en el Estadio Centenario de Montevideo.

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