Orbelín Pineda advierte que el AEK Atenas no puede permitirse derrotas en casa

Orbelín Pineda reflexiona sobre la derrota 0-2 ante Celje, pero resalta el avance a los cuartos de final en la Conference League.

Orbelín Pineda y AEK Atenas continúan en la Conference | Reuters

Orbelín Pineda, mediocampista del equipo mexicano, se mostró reflexivo tras la derrota del AEK Atenas 0-2 ante el Celje en la fase de octavos de final de la UEFA Conference League. A pesar de caer en el encuentro, su equipo avanzó a los cuartos de final con un marcador global de 4-2, lo que permitió la clasificación.

En sus declaraciones, Pineda reconoció que el resultado dejó un sabor amargo, especialmente al tratarse de un partido jugado en casa. “Una noche en nuestra casa no puede pasar lo que sucedió hoy”, comentó el jugador, enfatizando que el rendimiento general no estuvo a la altura de lo esperado.

El mediocampista también subrayó la importancia de la autocrítica, tanto a nivel personal como colectivo. “Creo que hay que ser autocríticos, empezando por mí, luego por mis compañeros, para analizar qué es lo que dejamos de hacer dentro de la cancha”, explicó Pineda. “Al final de cuentas, pasamos a la siguiente ronda, pero si cometemos este tipo de errores en las próximas etapas, no podremos aspirar a grandes cosas”.

Pineda también habló sobre la necesidad de estar enfocados durante todo el partido. “En la siguiente ronda, si tienes este tipo de errores, no vas a aspirar a grandes cosas”, señaló, haciendo hincapié en la importancia de corregir las fallas para seguir avanzando en la competencia.

A pesar de la derrota, Pineda mantuvo una actitud positiva respecto al futuro del equipo. “Desde lo personal, siempre he tenido grandes aspiraciones y creo que esa motivación se transmite en el vestidor”, dijo. “Queremos seguir avanzando, paso a paso“, agregó el mediocampista.

El jugador resaltó también la importancia de la preparación mental de cara a los siguientes compromisos. “Prepararnos mentalmente es fundamental, porque nunca sabemos lo que puede pasar en 45 o 90 minutos”, explicó. “Si queremos llegar lo más alto posible, debemos estar preparados para enfrentar cualquier tipo de adversidad”, concluyó.

Pineda, quien sigue demostrando su compromiso con el equipo, aseguró que el enfoque debe mantenerse durante toda la fase de eliminación. “Tenemos que estar enfocados desde el inicio, como lo comparto, eso es fundamental”, expresó, dejando claro que cada partido será crucial para el progreso del equipo.

Finalmente, el futbolista concluyó con un mensaje de motivación para el grupo. “Vamos a tener que enfrentar cualquier tipo de motivación para seguir adelante”, dijo. Con el avance a los cuartos de final asegurado, el equipo se preparará para lo que viene en la siguiente etapa del torneo, donde esperan corregir los errores y mantener el impulso positivo.

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