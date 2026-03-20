América y Millonarios ya conocen su camino en la Sudamericana 2026

Quedaron definidos los grupos de la Sudamericana 2026: así será el camino de América y Millonarios en el torneo continental.

Conquista de la Copa Sudamericana / Foto: Vizzor Image.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos, y los representantes colombianos, América de Cali y Millonarios, conocieron el camino que deberán recorrer en el certamen continental. La competencia iniciará el próximo 3 de abril y tendrá su gran final el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El sorteo se llevó a cabo en Luque, donde se definieron las zonas y los cruces de la fase de grupos. El torneo, que en Colombia solo ha sido conquistado por Independiente Santa Fe, vuelve a generar expectativa entre los equipos del país que buscarán hacer historia.

América de Cali, cabeza de serie en el Grupo A

El América de Cali partía como cabeza de serie, tras estar ubicado en el bolillero uno. De hecho, fue el equipo que completó dicho grupo durante el sorteo, lo que aumentaba la expectativa sobre su ubicación final.

El conjunto dirigido por David González quedó ubicado en el Grupo A, asumiendo el reto de liderar su zona y confirmar su favoritismo en la fase inicial del torneo.

Millonarios, a un grupo exigente

Por su parte, Millonarios quedó instalado en el Grupo C, una zona que promete ser altamente competitiva. El equipo bogotano, dirigido por Fabián Bustos, tendrá que medirse ante rivales de peso en su camino hacia la siguiente fase.

Dentro de su grupo destaca la presencia de São Paulo como cabeza de serie, lo que eleva el nivel de exigencia para el conjunto ‘Embajador’.

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

GRUPO A: América de Cali, Tigre, Macará y Alianza Atletico

GRUPO B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello y Juventud (uru)

GRUPO C: Sao Paulo, Millonarios, Boston River y O’Higgins

GRUPO D: Santos, San Lorenzo, Cuenca y Recoleta.

GRUPO E: Racing, Caracas, Independiente (Bolivia) y Botafogo.

GRUPO F: Gremio, Palestino, Montevideo City y Deportivo Riestra.

GRUPO G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central.

GRUPO H: River Plate, Bragantino, Blooming y Carabobo.

Un reto continental para los clubes colombianos

Tanto América como Millonarios afrontarán un desafío importante en la Copa Sudamericana. El objetivo será superar la fase de grupos y avanzar en un torneo que cada vez presenta mayor nivel competitivo.

Para ambos clubes, esta será una oportunidad no solo de competir internacionalmente, sino también de consolidar sus proyectos deportivos y buscar protagonismo en el continente.

Barranquilla, sede de la gran final

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es que la final se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, lo que añade un ingrediente especial para los equipos colombianos.

Con el calendario definido y los grupos sorteados, comienza la cuenta regresiva para el inicio de una nueva edición de la Copa Sudamericana, en la que Colombia espera volver a celebrar un título internacional.

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