Escándalo en Libertadores: asistente de O’Higgins agrede a Lucas González tras victoria del Tolima

Videos aficionados dieron la evidencia de la agresión hacia el estratega del ‘Pijao’.

Lucas González recibe agresión tras victoria del Tolima | Vizzor y X

El Deportes Tolima logró su tiquete a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rompiendo los mitos de su localía y sus tropiezos, el ‘Pijao’ dio un golpe de autoridad y remontó la serie ante O’Higgins, llevándose el cupo tras un global de 2-1 que favoreció al equipo de Ibagué. Se cumple el primer objetivo, a la espera de lo que suceda en el sorteo de la instancia de grupos y la definición de Independiente Medellín para su revancha contra Juventud.

Los tantos de Junior Hernández y ‘Tatay’ Torres dieron vuelta al asunto. El partido se vivió intensamente para los jugadores del ‘Vinotinto y Oro’, quienes festejaron al final. Sin embargo, en el remate de la jornada, la situación se tornó muy tensa por cuenta de la delegación visitante.

Luego de que Anderson Daronco diera por finalizado el cotejo, algo no gustó frente a la celebración de los locales. Varios de los jugadores y delegados del cuadro austral, de repente, se fueron en contra de sus adversarios para reclamarles. Lucas González, por ejemplo, estuvo en la mira de uno de los delegados.

La agresión hacia Lucas González

Horas después del partido, en X se difundieron varios metrajes como evidencia de lo sucedido. Todo indica que Federico Elduayen, preparador de arqueros de la visita, se despachó y golpeó en el abdomen a González.

En este video grabada por una hincha del Deportes Tolima desde oriental se ve como alguien del cuerpo técnico de O’Higgins le pega un puño a Lucas González en el abdomen.



🎥: @danielaromeroah



pic.twitter.com/XToPX6HCfT — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) March 12, 2026

El técnico del ‘Pijao’ respondió y se salió de control. De no ser por la reacción de sus propios jugadores, el asunto hubiera finalizado en una trifulca peor. Cabe anotar que González, por su reacción, vio la tarjeta roja.

Todo se investiga. La Conmebol, con los hechos a la mano, decidirá cuáles son las sanciones al respecto para ambos bandos. Por lo pronto, desde lo deportivo, Tolima espera conocer su destino en el sorteo previamente mencionado.

Apenas inicia todo y no hay descanso para el conjunto de Ibagué. Este domingo, 15 de marzo, jugará fuera de casa ante el América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero por la jornada 11 de la Liga BetPlay. Posteriormente, recibirá a Fortaleza en el Manuel Murillo Toro.

Te puede interesar: