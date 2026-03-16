Sorteo Copa Sudamericana 2026, en vivo: horario, dónde ver y cómo quedarán los cruces

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles alrededor del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Trofeo de la Copa Sudamericana. – Vizzor Image.

Llegó el momento de descubrir los grupos de ‘La Otra Conquista’. La Copa Sudamericana ya definió a todos sus clasificados a la fase de grupos y todo está preparado para descubrir su repartición. River Plate de Argentina, Atlético Mineiro de Brasil, Santos de Brasil y Racing de Avellaneda, son los equipos más llamativas de la competición continental.

Copa Sudamericana 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos del segundo campeonato más importante del continente sudamericano que se llevará a cabo en Paraguay este jueves 19 de marzo. Dará inicio a partir de las seis de la tarde, horario colombiano, y ocho de la noche, horario argentino.

Bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: lista completa

32 equipos estarán en contienda desde la fase de grupos para descubrir al nuevo campeón de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro de Brasil buscará volver a ser finalista para esta vez si levantar el título. En la edición pasada, el campeón fue Lanús de Argentina.

Bombo 1

Atlético Mineiro (Brasil)

Sao Paulo (Brasil)

Gremio (Brasil)

Santos (Brasil)

River Plate (Argentina)

Racing (Argentina)

América de Cali (Colombia)

Olimpia (Paraguay)

Bombo 2

San Lorenzo (Argentina)

Tigre (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Vasco Da Gama (Brasil)

Palestino (Chile)

Millonarios (Colombia)

Caracas (Venezuela)

Cienciano (Perú)

Bombo 3

Audax Italiano (Chile)

Puerto Cabello (Venezuela)

Blooming (Bolivia)

Independiente Petrolero (Bolivia)

Boston River (Uruguay)

Montevideo City (Uruguay)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Macará (Ecuador)

Bombo 4

Alianza Atlético (Perú)

Barracas Central (Argentina)

Deportivo Riestra (Argentina)

Recoleta FC (Paraguay)

Juventud (Uruguay)

O’Higgins (Chile)

Carabobo (Venezuela)

Botafogo (Brasil)

Copa Sudamericana 2026: todos los datos clave del torneo

El segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica tendrá nueve meses de competencia. Para que el 21 de noviembre dos equipos se den cita en la ciudad de Barranquilla, Colombia, para definir al campeón.

Sorteo fase de grupos: 19 de marzo.

19 de marzo. Fase de grupos: del 7 de abril al 28 de mayo.

del 7 de abril al 28 de mayo. Playoff: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Octavos de final: del 11 al 20 de agosto.

del 11 al 20 de agosto. Cuartos de final: del 8 al 17 de septiembre.

del 8 al 17 de septiembre. Semifinales: del 13 al 21 de octubre.

del 13 al 21 de octubre. Final: el duelo por el título será el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿Dónde ver en vivo?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se podrá sintonizar por las pantallas de ESPN y Disney+, en territorio colombiano y mexicano. Para Argentina, DSports también contará con la transmisión del evento que definirá la distribución de los equipos en este primera instancia de la competencia internacional.

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