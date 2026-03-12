Los equipos colombianos en Copa Libertadores 2026: más preocupación que felicidad en fase de grupos

Los momentos actuales y las maneras en las que accedieron a la instancia principal dejan muchas dudas sobre sus posibilidades.

Han pasado cuatro años desde la ocasión más reciente en que cuatro equipos colombianos alcanzaron la fase de grupos de la Copa Libertadores. El bajo presupuesto y los calendarios atiborrados son factores que han venido limitando las posibilidades de los cuadros cafeteros en el certamen continental de mayor importancia y este 2026 está cerca de cortar la racha si Independiente Medellín logra su objetivo este jueves.

Evidentemente, se trata de un motivo de felicidad para el fútbol colombiano tener la mayor cantidad posible de representantes en la instancia principal. Sin embargo, el momento actual y las maneras en las que han accedido a esta etapa del torneo deja varias dudas en el aire que se transforman en seria preocupación por lo que puedan hacer.

Los clasificados directos están por lo bajo

Empezando por hablar de los que accedieron de manera directa a los grupos como campeones de la liga colombiana en 2025, el estado de forma es poco alentador. Por un lado, Santa Fe está decepcionando con su rendimiento actual en el campeonato liguero. Todavía no ha empezado con la exigencia máxima de calendario y se ha quedado muy lejos de lo que se esperaba con el proyecto de Pabo Repetto. Los 10 puntos que ha sumado en nueve jornadas le están poniendo cuesta arriba el propósito de clasificar a cuartos de final.

De otra parte, Junior tampoco convence. Aunque ha estado ubicado en la parte alta de la tabla de posiciones, viene de hacer un pepelón completo en condición de local al llevarse una goleada 0-4 a manos de Atlético Nacional. A menos de un mes de iniciar la fase de grupos, Alfredo Arias y su cuerpo técnico deberán trabajar mucho para demostrar que el grupo no se cae ante rivales con nóminas más competitivas que el promedio del balompié local.

¿Ha sido suerte?

No se restará mérito por lo hecho hasta ahora por los equipos que tuvieron que empezar su camino en esta Copa Libertadores a partir de la fase previa 2. No obstante, es innegable el hecho de que el camino que les planteó el primer sorteo fue, en medio de todo, amable. Los siempre temidos equipos brasileños y argentinos no han aparecido y esa es precisamente la cuestión que más dudas deja.

Repasando lo de Deportes Tolima, enfrentó a dos cuadros con los que se suponía iba a tener superioridad marcada. Sin embargo, las series frente a Deportivo Táchira de Venezuela y O’Higgins de Chile fueron bien apretadas y el estrés fue parte del menú para cerrar el propósito que ya lo tiene esperando por el sorteo del 19 de marzo.

El que falta por asegurar la meta es Independiente Medellín, al que le correspondieron dos cuadros uruguayos. Ya superó a Liverpool de Montevideo y le resta hacer la tarea en casa frente a Juventud este jueves. Del Poderoso ya se sabe lo mal que ha sido su arranque en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y que no tiene pinta de remontar el camino como para acceder a cuartos de final, así que toda su energía se concentrará en la participación internacional. Si llegara a quedar eliminado en esta fase previa 3, será transferido a Copa Sudamericana.

Equipos colombianos en Copa Libertadores 2026

Santa Fe (bombo 3).

Junior (bombo 3).

Deportes Tolima (bombo 4).

Independiente Medellín (por definir, bombo 4 de Libertadores o Sudamericana).

