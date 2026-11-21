Todos los detalles de la disputa de ‘La otra mitad de la Gloria’ los encontrará minuto a minuto en Claro Sports.

Directo Atlético Mineiro Vs Boca Juniors/ Claro Sports.

Minuto a minuto, final Copa Sudamericana 2026: Atlético Mineiro vs. Boca Juniors

Previa Boca Juniors confirmó su alineación par ala gran final: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Se llegó el día, se llegó la hora de la verdad. Este sábado 21 de noviembre se define al campeón de la Copa Sudamericana 2026. Atlético Mineiro y Boca Juniors arribaron a Barranquilla, Colombia con la ilusión de quedarse con ‘La otra mitad de la Gloria’, sería la tercera para el ‘Xeneixe’ y la primera para el ‘Gallo’. No se despegue de Claro Sports, porque les traeremos todos los detalles de esta final que acapara a América completa.

¿A qué hora juega Atlético Mineiro vs Boca Juniors y dónde ver en vivo hoy, 21 de noviembre de 2026?

Colombia: 05:30 p.m.

05:30 p.m. Centro de México: 04:30 p.m.

04:30 p.m. Argentina: 19:30 p.m.

19:30 p.m. Centroamérica: 04:30 p.m.

Alineaciones de Atlético Mineiro vs Boca Juniors: así salen a la final de la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro: por confirmar.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

¿Quién es favorito para ganar la final de la Copa Sudamericana 2026?

Sin lugar a dudas en el ambiente hay un favoritismo para el lado de Boca Juniors y no es para menos, el cuadro ‘Xeneixe’ llega como el principal candidato a quedarse con esta versión 2026 de la ‘Otra mitad de la Gloria’. No obstante los de Eduardo Domínguez también tiene sus armas para acabar con lo que se rumorea en América.

En cuanto a las casas de apuestas, las colombianas también afirman el patrón que mencionamos anteriormente. El triunfo de Mineiro en los 90 minutos está al 4.00, un empate 3.15 y la victoria de Boca Juniors 2.40; mientras tanto la obtención del trofeo está al 2.8 para el ‘Gallo’ y 1.53 para el ‘Xeneixe’.

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