Conoce las alineaciones y horarios para ver la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Alineaciones Atlético Mineiro vs Boca Juniors | Claro Sports

La Copa Sudamericana 2026 está a un partido de definirse, pues solo falta el cruce entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, un equipo brasileño y otro argentino. Dicho cotejo tendrá lugar en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, el cual viene de una remodelación importante que tuvo como parte de su finalidad acoger ese enfrentamiento.

Posible alineación de Atlético Mineiro para el juego por la final de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. D.T.: Eduardo Domínguez.

Posible alineación de Boca Juniors para el juego por la final de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. D.T.: Rodolfo Arruabarrena.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Mineiro vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre el equipo brasileño y el argentino, que es por la final única de la Copa Sudamericana, será este sábado 21 de noviembre en el Metropolitano a partir de las 5:30 p.m. (4:30 p.m. para México, 7:30 p.m. para Argentina y Brasil). En cuanto a la transmisión, para los tres países se puede ver por la señal de Disney +. Para territorio colombiano DirecTv y DGO son otras alternativas.

Últimos cinco partidos de Atlético Mineiro

14.11.2026 | Mirassol 0-0 Atlético Mineiro.

07.11.2026 | Atlético Mineiro 1-1 Gremio.

04.11.2026 | Botafogo 1-0 Atlético Mineiro.

01.11.2026 | Gremio 2-0 Atlético Mineiro.

29.10.2026 | Atlético Mineiro 0-1 Cruzeiro.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2026

Últimos cinco partidos de Boca Juniors

14.11.2026 | Banfield 0-3 Boca Juniors.

07.11.2026 | Boca Juniors 1-0 Defensa y Justicia.

01.11.2026 | Boca Juniors 1-0 River Plate.

25.10.2026 | Independiente 0-1 Boca Juniors.

20.10.2026 | Vasco da Gama 1-3 Boca Juniors.

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