Kevin Londoño protagonizó la acción más polémica en el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali en el Américo Montanini.

Kevin Londoño expulsado | Vizzor

Se llevó a cabo la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en el Grupo B. Una zona que conforman Atlético Bucaramanga, América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios. El partido más atractivo terminó siendo el del ‘leopardo’ ante los ‘escarlatas’ y Kevin Londoño dejó una jugada más que insólita y polémica.

El duelo disputado en el Estadio Américo Montanini terminó con empate a dos goles y extendió las dudas que ha dejado el conjunto santandereano actuando en condición de local. Pues, finalizado el todos contra todos de este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano, Bucaramanga quedó como el elenco que menos partidos ganó jugando en casa entre los clasificados a los cuadrangulares.

Los goles fueron obra de Luciano Pons para el Atlético Bucaramanga y Jhon Murillo junto a Tomás Ángel para el América de Cali. En total ya son 10 partidos del club de la ‘ciudad bonita’ en el Américo Montanini durante el 2026-II y solo ha podido sumar cuatro victorias. Y más allá de que aún nadie logra ganarle en su casa, tampoco triunfa mucho.

La insólita acción de Kevin Londoño

Ahora bien, pese a que el partido entre Bucaramanga y América fue el más apasionante de la jornada del viernes 20 de noviembre. El juego estuvo en boca de todos no precisamente por las buenas acciones dentro del campo. De hecho, todos los reflectores terminaron apuntando a la insólita acción de Kevin Londoño que derivó en su expulsión.

El número siete del Atlético Bucaramanga ingresó al minuto 72 en reemplazo de Aldair Zarate. Y, al 90+1 fue expulsado del terreno de juego por conducta antideportiva. El volante realizó gestos alusivos a la segunda visión, un fantasma y hasta amagó con pegarle un puño a un rival. No dejándole más remedio, al árbitro central, que mostrarle la tarjeta roja.

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En sus 18 minutos en cancha, Kevin Londoño registró seis pases acertados, siete toques de balón y una posesión perdida. Un fiel reflejo de que sus acciones dentro del rectángulo de juego fueron más volcadas a tratar de sacar a su rival del partido mentalmente y de calentar el ambiente.

Las polémicas acciones de Kevin Londoño

La carrera de Kevin Londoño se ha visto consumida por la constantes polémicas. Pues, lo sucedido ante América de Cali no fue la primera vez que el paisa de 32 años queda en el ojo del huracán. En su carrera como futbolista profesional ha vestido un total de 11 camisetas diferentes y en un par ha dejado acciones bastante anormales.

Fortaleza, Águilas Doradas, Jaguares de Córdoba, Once Caldas de Manizales, Hatta Club de Aradia Saudita, Deportivo Independiente Medellín, Alianza FC, Equidad, Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, han sido los clubes en los que ha estado durante sus 10 años de profesionalismo.

Más allá de que con la camiseta de Jaguares había dejado una que otra celebración más que llamativa en el Fútbol Profesional Colombiano. Desde su paso por Independiente Santa Fe fue que todo se tornó un poco gris. Con la camiseta del rojo capitalino no la pasó para nada bien y fue duramente criticado por la hinchada debido a su bajísimo rendimiento. A partir de ahí comenzaron un par de declaraciones apuntando a la institución e hinchada que terminaron en una rescisión de contrato bastante celebrada por ambas partes.

Luego, vistiendo la camiseta del Atlético Bucaramanga, Kevin Londoño también ha hecho de las suyas. Una de las más recordadas es la celebración en un clásico santandereano ante Cúcuta Deportivo. Donde se vistió de spiderman para festejar una anotación sabiendo que en el rival esa era una de las celebraciones características. Meses después suceden estas acciones ante el América de Cali que son completamente ajenas al juego con el balón en los pies haciendo alusión al descenso del ‘escarlata’ y al amagó de un puño a un rival.

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