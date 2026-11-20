En la capital del Atlántico no se quedan atrás de los grandes espectáculos deportivos y son ambiciosos para tener la ‘Gloria Eterna’.

Final Sudamericana 2026 Barranquilla/ @JuniorClubSA.

Se acabó la espera, este sábado 21 de noviembre se disputará la final de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro y Boca Juniors se ven las caras en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para ser el nuevo rey de ‘La otra mitad de la Gloria’, el cuadro brasilero va por su primera consagración, mientras el ‘Xeneixe’ buscará ser el máximo campeón de la competición si logra su tercer trofeo.

La capital atlanticense ha estado a la altura para recibir a más de 15.000 visitantes de todas partes de Colombia, pero también a los argentinos y brasileros que por estos días se han visto muy felices por las calles de la ‘Arenosa’. Su clima, sus playas y su gente han sido los mejores anfitriones de esta cita deportiva regional.

En las últimas horas se conocieron las retribuciones y ganancias que dejará este partido para la ciudad, un dato no menor que adorna a lo que se vivirá el sábado en el Coloso de la Ciudadela 20 de julio:

Impacto económico por más de 60 millones de dólares.

Sector hotelero en el 100% , más de 9.000 habitaciones ocupadas.

, más de 9.000 habitaciones ocupadas. Más de 15.000 personas visitando el Malecón en los días previos y posteriores de la final.

en los días previos y posteriores de la final. Generación de 9.000 empleos directos e indirectos , en pro que la final sea una fiesta total en la ciudad.

, en pro que la final sea una fiesta total en la ciudad. Incremento del 40% en el sector de los establecimientos nocturnos de la capital del Atlántico.

Cabe mencionar que la Alcaldía de Barranquilla inició con las obras de remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a principios de este 2026, con una inversión aproximada de los 100 millones de dólares, por estos días se ven los frutos, mucho más, ya que es el primer estadio de Colombia que albergará una final única de un torneo CONMEBOL.

Sin lugar a dudas el Súper Metro, como ha sido bautizado por el entorno futbolero del país, es el mejor estadio del país en la actualidad, lo cual es respaldado por eventos de la envergadura como la final de esta Copa Sudamericana 2026. No obstante en la ‘Arenosa’ no hay conformismo en este ámbito y van por mucho más.

Pues bien, en las últimas horas se ha sabido que Barranquilla se postulará para ser la sede de la final de la Copa Libertadores 2028. Este viernes 20 de noviembre habrá una reunión de CONMEBOL, precisamente en la capital del Atlántico, para hablar de esta situación y analizar a los estadios que albergarán las próximas 2 finales tanto de la Sudamericana, como de la ‘Gloria Eterna’ y la ‘Arenosa’ no se quiere quedar por fuera de dicha postulación.

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