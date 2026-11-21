Sigue en vivo lo mejor del partido.

Mixco vs Malacateco, en vivo el minnuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cordial y bienvenida al minuto a minuto del partido entre Mixco vs Malacateco, válido por la jornada 22 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este partido tras una gran victoria como visitante sobre Aurora, mientras que los visitante inmersos en una crisis ya que llegan tras caer por cuarta jornada consecutiva.

Mixco ocupa el tercer puesto con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Fabricio Benítez viene de ganarle 1-0 a Aurora como visitante y sigue en la pelea con Xelajú MC y Municipal por el segundo boleto directo a semifinales. Con dos jornadas por disputar y la tabla tan ajustada, los Chicharroneros necesitan aprovechar la localía para llegar a la última fecha con opciones de quedarse con ese cupo.

Por su parte, Malacateco marcha undécimo con 19 unidades, luego de cinco triunfos, cuatro empates y once derrotas. Los dirigidos por Mauricio Wright vienen de caer 1-0 en casa ante Municipal, su cuarta derrota consecutiva, y acumulan cinco partidos sin ganar. Fuera de la pelea por la fase final, los Toros tienen otro objetivo en las dos fechas que restan: sumar en la tabla acumulada para afrontar el próximo Clausura con más margen en la lucha por la permanencia.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Malacateco hoy 21 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Mixco y Malacateco será el sábado 21 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Malacateco para la jornada 21, al momento

Mixco : Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín; Christian Ojeda, Fabián Cuero, Melvin Gómez; Kennedy Rocha, Lynner García y Yonathan Pozuelos. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín; Christian Ojeda, Fabián Cuero, Melvin Gómez; Kennedy Rocha, Lynner García y Yonathan Pozuelos. : Fabricio Benítez. Malacateco: Humberto Acevedo; Juan Esqueda, Rudy Comayagua, Roberto Meneses; Kevin Ramírez, Jonathan Castañon, Jorge Laparra, Demcy Guzmán; Fernando Morales, Diego Sánchez; y Eliser Quiñones. DT: Mauricio Wright.

Antecedentes del Mixco vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

20 de septiembre de 2026 | Malacateco 1-0 Mixco | Torneo Apertura 2026 14 de marzo de 2026 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Mixco 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Mixco 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025 1 de agosto de 2025 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

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