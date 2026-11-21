El mediocampista mexicano fue convocado como titular para el encuentro entre el West Ham y el Preston North End de la Football League Championship

Edson Álvarez regresa a la titularidad del West Ham | NurPhoto vía AFP: Hodgson

Después de más de tres meses fuera de las canchas, Edson Álvarez vuelve a escena con el West Ham United. El mediocampista mexicano recibió la confianza de Scott Parker para ocupar un lugar en el once titular ante el Preston North End, en la jornada 16 de la Championship este 21 de noviembre. Su regreso representa un giro en una etapa marcada por la falta de minutos, las ausencias en las convocatorias y la incertidumbre sobre su futuro en el fútbol inglés.

La última aparición del mexicano con el conjunto londinense ocurrió el 8 de agosto de 2026, cuando disputó 75 minutos en la victoria por 3-1 ante Portsmouth, en la primera ronda de la Carabao Cup. Desde aquel compromiso, el mediocampista quedó fuera de los planes del equipo y acumuló más de 100 días sin actividad oficial con el West Ham. Su ausencia se prolongó incluso después de la destitución de Nuno Espírito Santo y la llegada de Scott Parker al banquillo, pues tampoco recibió una convocatoria para enfrentar al Blackburn Rovers el pasado 7 de noviembre.

La falta de continuidad también tuvo consecuencias en su trayectoria con la Selección Mexicana. El mediocampista no apareció en las últimas convocatorias de Rafael Márquez, quien prescindió de sus servicios para los compromisos ante Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Aunque no existe una explicación oficial que relacione directamente su ausencia del equipo nacional con la falta de minutos en Inglaterra, recuperar regularidad con su club representa un paso fundamental para volver a la órbita del combinado tricolor.

La oportunidad ante Preston llega en un momento importante para el West Ham, que ocupa la novena posición de la Championship y necesita recuperar terreno después de sumar apenas uno de los últimos 12 puntos disponibles. El equipo londinense llega a este compromiso tras un empate 3-3 frente a Cardiff City y una derrota por 2-1 ante Blackburn Rovers, resultados que aumentaron la presión sobre un plantel que busca regresar a la Premier League.

Para Scott Parker, el encuentro también tiene un significado especial, ya que representa su primer partido como local desde su llegada al banquillo. El entrenador inglés realizó tres modificaciones en su alineación respecto a sus anteriores compromisos y una de ellas fue la inclusión de Edson Álvarez, quien puede aportar recuperación, equilibrio y experiencia en el mediocampo. El mexicano recibió así una oportunidad para demostrar que todavía tiene condiciones para competir por un lugar en el equipo, después de su regreso de Turquía, donde jugó cedido con el Fenerbahce durante la temporada anterior.

Del otro lado estará un Preston North End que atraviesa una situación complicada en la clasificación, pues ocupa el último puesto de la Championship. Sin embargo, el conjunto dirigido por Graham Alexander llegó a Londres con un impulso anímico tras vencer 1-0 al Southampton en la jornada anterior, resultado con el que puso fin a una racha negativa. Además, este enfrentamiento representa el primer partido oficial entre ambos clubes en más de 21 años, desde la final del playoff de ascenso de 2005, que terminó con la victoria del West Ham.

Con este regreso a la titularidad, Edson Álvarez tiene ante sí una oportunidad para cambiar el rumbo de una temporada complicada y recuperar el protagonismo que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la Selección Mexicana. Después de meses de incertidumbre, su rendimiento bajo la dirección de Parker podría resultar determinante para su futuro en Inglaterra y para sus aspiraciones de regresar al equipo nacional.