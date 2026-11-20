Conozca todos los detalles de la cita cumbre, que se disputará en el renovado Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Atlético Mineiro vs Boca Juniors: horario y dónde ver | Claro Sports

Llega la gran final de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro y Boca Juniors vuelven a medirse en una cita cumbre después de 33 años. El Metropolitano de Barranquilla, completamente renovado después de sus obras a lo largo del año, albergará este partido que va a atraer miradas en todo el continente.

Brasileños y argentinos buscarán llevarse el título. El Xeneize espera levantar su tercer título de Sudamericana, mientras que los brasileños van en busca de su primera vez dando la vuelta olímpica en la mencionada edición. A través de Claro Sports, le contamos todo lo que debe saber sobre esta imperdible cita en suelo colombiano.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Atlético Mineiro vs Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026

Esta gran final, esperada por todos, se llevará a cabo en el refaccionado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Su pitazo inicial será el sábado 21 de noviembre a partir de las 5:30 p.m. (hora COL) y a las 19:30 de Argentina y Brasil. Estas son las señales disponibles en cada país para seguir el partido:

Colombia y Argentina: ESPN, DSports, Disney+ y DGO.

ESPN, DSports, Disney+ y DGO. Brasil: SBT, ESPN, DIsney+ y Paramount+.

SBT, ESPN, DIsney+ y Paramount+. México: ESPN 2 y Disney+.

Alineaciones probables: así juegan Atlético Mineiro y Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernandes, Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Fred, Bernard, Tomás Cuello y Thiago Borbas. DT: Eduardo Domínguez.

Así formaría Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Antecedentes del Atlético Mineiro vs Boca Juniors y últimos resultados

Ambos clubes no suelen verse mucho las caras, pero los antecedentes en su mayoría han sido por fases de eliminación directa. El último recuerdo deja cierta sonrisa para los hinchas brasileños, ya que despacharon al Xeneize por octavos de Libertadores. Sin embargo, Boca ya les ha ganado un título: el de la Copa de Oro en 1993.

20.07.2021 | Atlético Mineiro 0-0 Boca Juniors (pasó Mineiro 3-1 por penales) | Octavos de Libertadores (vuelta).

13.07.2021 | Boca Juniors 0-0 Atlético Mineiro | Octavos de Libertadores (ida).

01.11.2000 | Boca Juniors 2-2 Atlético Mineiro | Cuartos de Mercosur (ida).

25.10.2000 | Atlético Mineiro 2-0 Boca Juniors | Cuartos de Mercosur (vuelta).

22.07.1993 | Boca Juniors 1-0 Atlético Mineiro | Final de la Copa de Oro (vuelta).

14.07.1993 | Atlético Mineiro 0-0 Boca Juniors | Final de la Copa de Oro (ida).

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la gran final de la Copa Sudamericana?

Boca llega con un impulso importante, ya que logró el título anual del fútbol argentino y además viene de clasificarse a otra final más (Copa Argentina). La jerarquía corre del lado de los argentinos, pero su rival cuenta con experiencia reciente en finales continentales. No será partido fácil el de Barranquilla.

Mineiro busca darse revancha, a pesar de que llega con una racha difícil en sus otras competiciones. La escuadra de Minas Gerais no logra ganar un partido desde el pasado 17 de octubre (1-0 vs Coritiba en el Brasileirao). Además, viene de perder la final en la última edición de Sudamericana a manos de Lanús desde los penales.

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