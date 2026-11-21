No te pierdas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

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El Sevilla y el Real Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la jornada 13 de LaLiga de España. El encuentro comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como protagonistas a dos equipos que buscan sumar tres puntos antes de continuar con el calendario de la temporada.

El Betis llega al derbi en el cuarto lugar de la clasificación con 26 puntos en 12 partidos, bajo la dirección de Manuel Pellegrini. El conjunto verdiblanco viene de vencer 2-0 al Elche y busca mantenerse en la zona de clasificación a la Champions League. Por su parte, el Sevilla ocupa la sexta posición con 18 unidades, después de empatar sin goles ante el Alavés, y necesita ganar para reducir la distancia respecto a su rival.

El partido también tiene un vínculo con el fútbol mexicano por Álvaro Fidalgo, exjugador del América, quien marcó su primer gol con el Betis precisamente ante el Sevilla, en el empate 2-2 del 1 de marzo de 2026. Sin embargo, el mediocampista ha perdido protagonismo en la presente temporada, con aproximadamente 95 minutos en cinco apariciones durante los primeros 16 encuentros oficiales del equipo. Su participación en el derbi dependerá de las decisiones de Pellegrini.

¿A qué hora inicia el Sevilla vs Betis hoy 21 de noviembre de 2026?

El Sevilla vs Betis comenzará a las 11:30 horas de la Ciudad de México, este sábado 21 de noviembre, mientras que en España el encuentro está programado para las 18:30 horas. El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será la sede del partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga 2026-27, con el Sevilla como local y el Betis en busca de una victoria que le permita mantenerse entre los primeros cuatro lugares de la tabla.

El Betis acumula tres derbis consecutivos sin perder ante el Sevilla. En marzo de 2025 se impuso 2-1, posteriormente ganó 2-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en noviembre del mismo año, y el 1 de marzo de 2026 empató 2-2. En ese encuentro, Antony y Fidalgo marcaron para los verdiblancos, mientras que Alexis Sánchez e Isaac Romero consiguieron los goles del Sevilla. El conjunto dirigido por Luis García Plaza intentará terminar con esa racha frente a su afición.

Alineaciones del Sevilla vs Betis para la jornada 13, al momento

El Sevilla buscará aprovechar la condición de local, mientras que el Betis intentará llevarse los tres puntos a casa.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Youssouf Fofana, Félix Correia, Isaac Romero y Lucas Stassin.

Real Betis: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García, Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Isco Alarcón, Ez Abde y Troy Parrott.

¿Dónde ver el Sevilla vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online

El Sevilla vs Betis tendrá transmisión en México a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports le llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. El encuentro está programado para las 11:30 horas del centro de México.