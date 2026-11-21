Jiri Prochazka vs Navajo Stirling, en vivo: resultado de todas las peleas de UFC Fight Night 294 hoy 21 de noviembre en directo
Jiri Prochazka y Navajo Stirling tendrán una pelea en el ABHA Arena en Doha, Qatar que definirá al próximo retador del título de los semipesados
¿A qué hora inicia la función de UFC Fight Night 294?
La emoción de UFC Fight Night 294 llegará este sábado 21 de noviembre desde la ABHA Arena de Doha, con un atractivo combate entre Jiří Procházka y Navajo Stirling en el evento principal. La función dará inicio a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, con las preliminares, mientras que la cartelera estelar tiene previsto su arranque a las 12:00 horas. El choque entre el peleador checo y el invicto neozelandés acapara los reflectores, con un enfrentamiento pactado a cinco asaltos que promete intensidad de principio a fin. Sin embargo, no existe una hora exacta para su aparición en el octágono, ya que todo dependerá de la duración de los combates anteriores: si las contiendas terminan por nocaut o sumisión, el duelo podría adelantarse, pero si llegan hasta las tarjetas de los jueces, el público tendrá que aguardar un poco más para conocer el desenlace de la pelea estelar.
México y Centroamérica: 09:00 horas
Estados Unidos: 10:00 horas ET / 07:00 horas PT
Colombia: 10:00 horas
Argentina: 12:00 horas
¿Quién transmite en vivo UFC Fight Night 294 y dónde mirar por TV y online?
La emoción de UFC vuelve con un combate que promete grandes emociones en la división de peso semipesado. Jiří Procházka y Navajo Stirling protagonizarán la pelea estelar de UFC Fight Night 294 en la ABHA Arena de Doha, Qatar, este sábado 21 de noviembre, un enfrentamiento a cinco asaltos que puede marcar el futuro de ambos en las 205 libras. Procházka buscará una victoria que lo acerque nuevamente a la disputa por el campeonato, mientras Stirling intentará prolongar su invicto de 11 triunfos y demostrar que tiene las condiciones para convertirse en uno de los principales contendientes de la categoría. La cartelera estará disponible en Latinoamérica a través de Paramount+ y UFC Fight Pass.
No olvides que en Claro Sports te llevamos toda la intensidad de UFC Fight Night 294. Sigue nuestro minuto a minuto y vive cada instante de una noche que promete grandes emociones, con resultados, las acciones más destacadas, estadísticas, información exclusiva y análisis de la pelea estelar. ¿Podrá Procházka recuperar el camino hacia el título o será Stirling quien consiga la victoria más importante de su carrera y mantenga intacto su récord invicto?
UFC Fight Night 294: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
El octágono de UFC Fight Night 294 será escenario de un enfrentamiento que puede cambiar el panorama de la división de peso semipesado. Jiří Procházka (#2) y Navajo Stirling (#5) protagonizarán este sábado 21 de noviembre el combate estelar de cinco rounds de la función en la ABHA Arena de Doha. Para el peleador checo, la victoria representa una oportunidad para reafirmar su condición de aspirante al título después de la derrota ante Carlos Ulberg en abril de 2026. Enfrente tendrá a un neozelandés que llega con paso perfecto de 11 triunfos, seis de ellos dentro de UFC, y el impulso de tres nocauts consecutivos, el más reciente ante el excampeón Jan Błachowicz. Un triunfo sobre otro antiguo monarca podría catapultar a Stirling a la primera línea de aspirantes al cinturón de las 205 libras.
Las diferencias en el estilo de ambos anticipan una batalla de striking con constantes intercambios de poder. Procházka apuesta por un combate abierto, con cambios de guardia, movimientos impredecibles y ataques desde distintos ángulos, recursos que le permiten imponer un ritmo agresivo, aunque también lo exponen a los golpes de sus rivales. Stirling presenta un perfil más técnico: administra las distancias, selecciona mejor sus ataques y destaca por su capacidad para contragolpear sin descuidar la defensa. El desarrollo de los primeros asaltos será determinante para el neozelandés, quien puede aprovechar las concesiones defensivas del checo para buscar otra victoria por nocaut. Sin embargo, si Procházka consigue extender la pelea hasta los últimos episodios, su experiencia en combates de campeonato y su resistencia física podrían convertirse en factores decisivos ante un rival que todavía no ha disputado más de tres rounds en UFC.
Cartelera estelar
Jiří Procházka (32-6-1) vs Navajo Stirling (11-0-0) | Peso semipesado
Dan Hooker (24-15-0) vs Brian Ortega (16-5-0) | Peso ligero
Kyoji Horiguchi (36-6-0) vs Asu Almabayev (24-3-0) | Peso mosca
Jared Cannonier (18-10-0) vs Ikram Aliskerov (18-2-0) | Peso mediano
Preliminares
Aleksandre Topuria (7-1-0) vs Santiago Luna (8-1-0) | Peso gallo
Amir Albazi (17-3-0) vs Alessandro Costa (17-5-0) | Peso mosca
Jake Matthews (23-8-0) vs Tahir Abdullayev (20-3-0) | Peso welter
Nikolas Motta (15-6-0) vs Dom Mar Fan (9-3-0) | Peso ligero
Diyar Nurgozhay (12-2-0) vs Alik Lorenz (8-2-0) | Peso semipesado
Shoaib Yousaf (14-3-0) vs John Mitchell (11-3-0) | Peso ligero