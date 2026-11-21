UFC Fight Night 294: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?

El octágono de UFC Fight Night 294 será escenario de un enfrentamiento que puede cambiar el panorama de la división de peso semipesado. Jiří Procházka (#2) y Navajo Stirling (#5) protagonizarán este sábado 21 de noviembre el combate estelar de cinco rounds de la función en la ABHA Arena de Doha. Para el peleador checo, la victoria representa una oportunidad para reafirmar su condición de aspirante al título después de la derrota ante Carlos Ulberg en abril de 2026. Enfrente tendrá a un neozelandés que llega con paso perfecto de 11 triunfos, seis de ellos dentro de UFC, y el impulso de tres nocauts consecutivos, el más reciente ante el excampeón Jan Błachowicz. Un triunfo sobre otro antiguo monarca podría catapultar a Stirling a la primera línea de aspirantes al cinturón de las 205 libras.

Las diferencias en el estilo de ambos anticipan una batalla de striking con constantes intercambios de poder. Procházka apuesta por un combate abierto, con cambios de guardia, movimientos impredecibles y ataques desde distintos ángulos, recursos que le permiten imponer un ritmo agresivo, aunque también lo exponen a los golpes de sus rivales. Stirling presenta un perfil más técnico: administra las distancias, selecciona mejor sus ataques y destaca por su capacidad para contragolpear sin descuidar la defensa. El desarrollo de los primeros asaltos será determinante para el neozelandés, quien puede aprovechar las concesiones defensivas del checo para buscar otra victoria por nocaut. Sin embargo, si Procházka consigue extender la pelea hasta los últimos episodios, su experiencia en combates de campeonato y su resistencia física podrían convertirse en factores decisivos ante un rival que todavía no ha disputado más de tres rounds en UFC.

Cartelera estelar

Jiří Procházka (32-6-1) vs Navajo Stirling (11-0-0) | Peso semipesado

Dan Hooker (24-15-0) vs Brian Ortega (16-5-0) | Peso ligero

Kyoji Horiguchi (36-6-0) vs Asu Almabayev (24-3-0) | Peso mosca

Jared Cannonier (18-10-0) vs Ikram Aliskerov (18-2-0) | Peso mediano

Preliminares

Aleksandre Topuria (7-1-0) vs Santiago Luna (8-1-0) | Peso gallo

Amir Albazi (17-3-0) vs Alessandro Costa (17-5-0) | Peso mosca

Jake Matthews (23-8-0) vs Tahir Abdullayev (20-3-0) | Peso welter

Nikolas Motta (15-6-0) vs Dom Mar Fan (9-3-0) | Peso ligero

Diyar Nurgozhay (12-2-0) vs Alik Lorenz (8-2-0) | Peso semipesado

Shoaib Yousaf (14-3-0) vs John Mitchell (11-3-0) | Peso ligero