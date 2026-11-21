El entrenador del West Ham reconoció la falta de actividad del mexicano, pero aseguró que su experiencia fue clave para el funcionamiento del equipo

Edson Álvarez vuelve a tener minutos en el West Ham | Imago 7

El regreso de Edson Álvarez al West Ham United después de 105 días sin actividad dejó una impresión positiva en Scott Parker. El entrenador inglés destacó la actuación del mediocampista mexicano, quien disputó los 90 minutos reglamentarios en el empate 1-1 frente al Preston North End, correspondiente a la jornada 16 de la Championship: “Pensé que estuvo soberbio, realmente”, aseguró el estratega durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Parker consideró que la participación del futbolista de la Selección Mexicana fue determinante para el funcionamiento colectivo, especialmente por su capacidad para organizar al equipo desde el mediocampo: “Aportó en todo sentido: es un equipo joven y creo que su experiencia hoy organizando y su presencia general en el campo fue muy, muy buena para nosotros en gran parte”, expresó el técnico, quien dirigió su primer partido como local al frente de los Hammers.

El entrenador también reconoció las dificultades que representaba utilizar al mexicano después de un periodo sin competencia: “Mira, era una gran exigencia y lo sabía antes del partido: no ha jugado en todo el año y probablemente tampoco ha entrenado mucho con el primer equipo, pero sentí que necesitábamos su experiencia y conocimiento, y sin duda fue una parte fundamental hoy de por qué rendimos de la manera en que lo hicimos”, declaró Parker sobre su decisión de incluirlo en la alineación titular.

Edson Álvarez no disputaba un partido oficial desde el pasado 8 de agosto, cuando participó en el encuentro de la Copa de la Liga frente al Portsmouth. En su regreso, el mexicano tuvo dos oportunidades para marcar. La primera llegó cerca del minuto 25, cuando conectó un disparo con efecto que pegó en el poste y estuvo a punto de convertirse en un golazo. En la segunda mitad, Jarrod Bowen le dejó un balón dentro del área, pero su remate salió desviado. El mediocampista fue sustituido en el tiempo agregado, después de completar los 90 minutos reglamentarios.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el West Ham, que recibió el primer gol al minuto 18 por conducto de Liam Lindsay. Sin embargo, los locales lograron igualar el marcador al 60′, gracias a un cabezazo de Konstantinos Mavropanos. Parker consideró que su equipo mereció quedarse con la victoria: “Hicimos lo suficiente para ganar el partido: un equipo con verdadero esfuerzo, un equipo con valentía por momentos”, manifestó el entrenador, quien lamentó las oportunidades desperdiciadas.

Los Hammers registraron 30 disparos durante el encuentro, pero solamente cuatro tuvieron dirección de portería. Para Parker, la falta de contundencia impidió transformar el desempeño colectivo en tres puntos: “Bueno, creo que en general fue una actuación dominante. Sentí que teníamos una muy buena estructura, sondeamos en nuestros momentos y tuvimos oportunidades realmente grandes”, explicó. También reconoció el trabajo del Preston: “El Preston vino aquí, se puso por delante y en ese momento siempre va a ser difícil romper a ese equipo”.

El estratega admitió que recibir el primer gol se ha convertido en una dificultad para su plantilla, particularmente por la presión que genera tener que remontar: “Sí, es un problema, definitivamente al 100%. Esa es la forma en que lo he visto probablemente durante las últimas semanas: cuando persigues el partido, por supuesto que eso trae ansiedad al equipo y al estadio también”, señaló Parker, quien insistió en la necesidad de mantener estabilidad dentro de un grupo con poca experiencia en la categoría.

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Aunque reconoció aspectos positivos en el desempeño de sus jugadores, Scott Parker no ocultó su frustración por dejar escapar la victoria en su presentación como local: “Estoy devastado porque al final vine hoy aquí, llegué muy temprano y tenía una visión diferente de estar sentado aquí, para ser franco. Quería terminar el día con tres puntos y una actuación brillante”, declaró. El resultado dejó al West Ham con un punto, pero también permitió el regreso de Edson Álvarez, cuya experiencia recibió el respaldo del entrenador después de más de tres meses sin jugar.