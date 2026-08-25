Pablo Repetto no se achica ante River y sueña con hazaña de Santa Fe en el Monumental

En rueda de prensa, el DT del ‘Cardenal’ confirmó la dura lesión de Kevin Balanta y las expectativas para la revancha ante el club argentino.

Pablo Repetto, DT de Santa Fe | Vizzor

La mesa está servida para una vuelta imperdible en los octavos de Copa Sudamericana. Santa Fe viajó a Buenos Aires para disputar el segundo sorbo ante River Plate en el imponente Más Monumental de Núñez. La serie, igualada, deja con toda la presión al cuadro del ‘Chacho’ Coudet en aras de evitar un nuevo papelón en el año, mientras que los ‘Cardenales’ sueñan con la hazaña.

Pablo Repetto es consciente de ello. A través de una conferencia de prensa, en Buenos Aires, el técnico uruguayo detalló algunos aspectos que marcarán el partido de vuelta. Además de las bajas, dio sus claves para dar el golpe de opinión y avanzar de ronda en la competición.

La expectativa para el juego ante River

“Con mucha ilusión de hacer un gran partido y a partir de ahí sortear esta fase ante un rival ante River. Va a ser un partido distinto al de Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales. Eso ya cambia la propuesta ofensiva en su cancha, con su gente, con necesidad, así que será un partido donde esperamos repetir cosas buenas en el comienzo de la segunda parte del año. Estamos capacitados para hacer un buen partido y lograr la clasificación”.

¿Cómo llega Santa Fe ante las lesiones?

“Se confirmó lamentablemente la lesión de Kevin Balanta. Veníamos arrastrando lo de Marmolejo y Víctor Moreno, jugadores importantes en nuestra idea, pero bueno. Hay jugadores atrás que esperan la oportunidad, el caso de Weimar Asprilla que lo ha hecho con mucha personalidad. Estamos evaluando cuál va a ser el once y Daniel Torres está a la orden, independientemente de que apenas haya entrenado ayer. En estas horas iremos definiendo el equipo. Tenemos una idea, pero queremos tomar nuestras horas para dar una última decisión. Sabemos que va a haber alguna modificación en River que cambie el análisis que hacemos”.

El ambiente después del terremoto en Colombia

“Afectados. Como en todo duelo, va cerrando el dolor y es menor dentro de eso que va quedando, sobre todo con la gente afectada, todos los familiares afectados. En Bogotá no hubo mayores daños, pero ni hablar de la tristeza de todos. Hay que dejarlo de lado, agradecer al club que hizo una gran campaña, todo el trabajo de la gente, del club. Me siento identificado con lo que hizo el club. También agradecer a toda la gente de los otros países. Eso hay que valorarlo porque se deben afirmar esas cosas buenas en el mundo que vivimos. Trataremos de que la gente tenga una alegría”.

¿Cómo manejar la presión y el contexto?

“No tenía ni idea de los partidos pasados. Un hincha me comentó lo que ocurrió en la Pandemia, que Santa Fe no le pudo ganar a River. Eso es historia, no lo tuvimos en cuenta. Son jugadores diferentes, así que no creo que eso influya. Manejamos el partido como cualquier rival, sabiendo la calidad de jugadores que tiene River, lo que significa venir al Monumental con la obligación de River y la necesidad. Tendremos que estar muy atentos, hacer nuestro partido y sabemos que necesitamos estar en un nivel muy alto. Confiamos lograr ese nivel para poder avanzar”.

La presencia de hinchas de Santa Fe en Buenos Aires

“Me llevó una grata sorpresa, no solo por lo que será la gente en este partido sino en viajes anteriores, en Montevideo, cuando vinimos a jugar con Platense. La gente ha apoyado muchísimo. La manera para retribuirlo es en la cancha, logrando el resultado y si no se logra, que se sientan identificados con el equipo dejándolo todo. Si lo dejamos todo, podemos ganar”.

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¿Qué significaría una clasificación?

“Sería dar un paso más en la Copa, como todo resultado el rival que tienes en frente te da más valor o no. Yo creo que va a tener una trascendencia mayor por lo que es River, por su historia, por venir de visitante. No se da todos los días. Eso va a potenciar si podemos lograr el pasaje”.

El secreto para dar golpes de opinión ante argentinos

“No tengo ninguno. Tiene que entrar la pelota en el arco rival y que no entre en el nuestro. En esta serie nosotros generamos más con Santa Fe de local y terminó 0-0. Ojalá que este partido se invierta que tengamos pocas, podamos concretar y que el rival tenga y no concrete. Tenemos claro que no vamos a lograr chances como las que tuvimos en Bogotá”.

¿Cambios para la titular?

“Puede cambiar. Estuvimos evaluando ante América, que no queríamos descuidar el campeonato local. Dosificamos y nos pasa lo de Balanta, que va a ser un jugador que lo habíamos visto bien. Como teníamos un día más que River, quizá otros jugadores pudieron tener algunos minutos más. En los partidos pasados son parecidos y nos fuimos con la misma sensación, que perdimos dos puntos y merecimos ganar por las situaciones que generamos. Esas son rachas. A veces te pasa que no entra, pero también te puede pasar al revés“.

El episodio triste de violencia ante América

“Lamentablemente fue triste lo que pasó. No fue a mayores. Fue más lo que parecía que iba a pasar que lo que pasó, pero somos conscientes del apoyo de los hinchas. Valoramos todo eso y todo ese esfuerzo que hacen afuera, hacerlo nosotros en la cancha. Eso es lo que podemos prometer. Ojalá que podamos dar una alegría también”.

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