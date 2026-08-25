Eduardo Coudet se juega la vida con River: Santa Fe podría marcar su futuro en el club

Desde Argentina, aseguran que una eventual eliminación del ‘Millonario’ en Copa Sudamericana condenaría su presencia en la dirección técnica.

Coudet en River Plate | Reuters

Llega el gran reto para dos equipos de tradición en Sudamérica. Santa Fe, el único campeón de Copa Sudamericana en Colombia, visita el Más Monumental con el objetivo de dar un ‘jaque mate’ a Eduardo Coudet en el timón de River Plate. Aunque el ‘Millonario’ se perfila como el más obligado, los malos resultados otorgan el beneficio de la duda.

El ‘Cardenal’ no pasó de un empate a cero goles en una ida sin muchas aproximaciones. La escuadra dirigida por Pablo Repetto tuvo las más claras, pero padeció del mal de no concretar las pocas llegadas de gol. River hizo su negocio: desde el fútbol que mostró, el mejor resultado que podía arañar fue el empate de Bogotá.

Todo queda en “veremos” de cara al segundo sorbo de la llave. Ya se conocen los demás clasificados, puesto que la tanda de octavos para ambos se alargó un poco más de la cuenta por el terremoto que golpeó suelo cafetero. Algo está claro: si River queda eliminado, el ‘Chacho’ Coudet pierde más respaldo para seguir en el cargo.

El ciclo Coudet, en peligro

De acuerdo a lo que informa el Diario Deportivo Olé en Argentina, una eliminación de River en el plano internacional sería letal para mantener la continuidad de su técnico. Hay confianza en el proyecto, sumado al respaldo del plantel, que a pesar de todo no se ve traducido en resultados. El portal titula la contienda como “parada clave”.

El tema se agravó por el último partido del fin de semana ante Vélez Sarsfield por la Liga. Los de Núñez ganaban cómodamente el juego con 2-0, pero insólitamente agotaron el tanque. El 2-2 en casa provocó nuevamente insultos y silbidos hacia Coudet.

River solo ganó uno de sus ocho partidos desde que inició el semestre, agregándole la caída en la final ante Belgrano de Córdoba. A la fecha, solo suma 4 puntos de 18 posibles en el grupo B del campeonato liguero, ubicándose en la penúltima posición. Como si fuera poco, fue relegado a manos de Aldosivi en 16avos de la copa doméstica.

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En caso de no seguir en Sudamericana, será casi un milagro ver a River en la próxima Copa Libertadores del otro año. En la tabla anual se mantiene lejos de arañar el boleto a la búsqueda por la ‘Gloria Eterna’. Una eliminación conlleva en hipotecar el trabajo de todo el año.

Santa Fe, a pesar de las bajas de Andrés Mosquera Marmolejo, Kevin Balanta, Yilmar Velásquez y Ómar Frasica, espera dar la batalla por seguir más adelante en el plano continental. Nunca le ha ganado al club argentino en partidos oficiales, pero aguarda por un milagro ante más de 85 mil esepectadores.

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