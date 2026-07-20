Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Chicago Fire

Inter Miami y el Chicago Fire llegan a su partido de este miércoles 22 de julio como dos de los mejores equipos de la Conferencia Este de la MLS

¿Dónde ver en vivo online el Inter Miami vs Chicago Fire? | Claro Sports

Con el Mundial 2026 ya concluido tras la final disputada este fin de semana, la MLS reanudará su actividad con el calendario atípico que la distingue del resto de las principales ligas del mundo. Uno de los primeros compromisos destacados será el partido entre Inter Miami y Chicago Fire, programado para este miércoles 22 de julio en el Nu Stadium, un encuentro que podría marcar el debut de Robert Lewandowski en el fútbol de Estados Unidos frente al equipo de Lionel Messi. El astro argentino, por su parte, incluso podría tomarse unos días de descanso antes de reincorporarse con el conjunto de las Garzas, luego de caer en la final de la Copa del Mundo ante España.

Gran parte de la atención estará centrada en Robert Lewandowski, el fichaje estelar de Chicago Fire, quien todavía no ha podido estrenarse con su nuevo club. El delantero polaco debía debutar la semana pasada frente a Vancouver Whitecaps, pero el encuentro fue suspendido debido a la contaminación provocada por los múltiples incendios forestales que afectan a Canadá y cuya nube de humo alcanzó el noreste de Estados Unidos. Esa situación retrasó su presentación oficial, por lo que todo apunta a que podría vivir sus primeros minutos en la MLS frente al Inter Miami.

Inter Miami vs Chicago Fire: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

Inter Miami y Chicago Fire protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada este miércoles 22 de julio, cuando se enfrenten en el Nu Stadium de Miami. Ambos clubes llegan instalados entre los primeros puestos de la Conferencia Este, por lo que el encuentro tendrá un valor importante en la lucha por mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Recuerda que en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con toda la información de este compromiso, incluidas las acciones más destacadas dentro y fuera del terreno de juego, estadísticas, comentarios, análisis, alineaciones y las declaraciones de los protagonistas. La transmisión del partido estará disponible a través de la MLS Season Pass para todo el mundo.

México y Centroamérica: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos : 19:00 horas ET y 16:00 horas PT

: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT Colombia : 18:00 horas

: 18:00 horas Argentina: 20:00 horas

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami vs Chicago Fire?

Inter Miami y Chicago Fire llegan a este compromiso como dos de los equipos más sólidos de la temporada 2026 de la MLS. El conjunto de las Garzas ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas, mientras que el cuadro de la ‘Ciudad de los Vientos’ marcha tercero con 26 unidades tras 14 partidos disputados. Ambos se mantienen en la pelea por los primeros puestos y buscan recortar distancia con el líder Nashville SC, por lo que este duelo podría tener un impacto importante en la parte alta de la clasificación.

El momento de forma también invita a esperar un partido de nivel competitivo. Inter Miami presume un promedio de 2.6 goles por encuentro y cerró la primera parte del campeonato con cuatro triunfos consecutivos, impulsado por un Lionel Messi que lidera el ataque con 12 tantos y por la llegada de refuerzos de jerarquía como Rodrigo De Paul y Germán Berterame. Del otro lado, Chicago Fire solo ha perdido dos de sus 14 encuentros bajo el mando de Gregg Berhalter, conserva el invicto como local con cinco victorias y tres empates, y además vive una gran expectativa por el inminente debut del delantero polaco Robert Lewandowski, el fichaje estelar que promete elevar su cuota de goles.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido, según la IA

El Inter Miami parte como ligero favorito para quedarse con la victoria en casa frente al Chicago Fire, de acuerdo con los momios de Caliente MX. El triunfo del conjunto de Florida se paga en +102, mientras que la victoria del Chicago Fire aparece en +205 y el empate se cotiza en +320. Aunque la diferencia entre ambos no es amplia, las cuotas colocan al equipo de Lionel Messi con una ligera ventaja para sumar los tres puntos ante su afición.

En el mercado de goles, todo apunta a un encuentro con varias emociones. La línea de más de 2.5 anotaciones se encuentra en -286, en contraste con el +210 que ofrece el pronóstico de menos de 2.5 goles. Este comportamiento de las apuestas refleja la expectativa de un partido abierto y con oportunidades para ambos equipos, por lo que superar la barrera de los tres goles luce como el escenario más probable.

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