San Carlos y una semana clave para la Liga de Costa Rica

Mucha incertidumbre en el inicio del Apertura 2026.

San Carlos debe arreglar problemas administrativos | @adsancarlos

La cuenta regresiva para el inicio del Torneo Apertura 2026 comenzó con un fuerte golpe para San Carlos. El club perdió su licencia de participación para la temporada 2026-2027 debido a una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una situación que pone en riesgo su debut en el campeonato y que obliga a la institución a resolver el problema en cuestión de días.

La sanción fue confirmada por el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, que determinó que el equipo mantiene obligaciones pendientes con la CCSS. Mientras esa situación no sea regularizada, San Carlos no podrá formar parte de la programación oficial del torneo.

La consecuencia más inmediata podría llegar en la primera jornada del Apertura. Si el club no logra recuperar su licencia antes del fin de semana del 26 de julio, perderá su partido inaugural por marcador de 3-0, tal y como establece el reglamento. Además, no será programado para disputar encuentros oficiales hasta que solucione el inconveniente administrativo.

El problema también afecta directamente al guardameta salvadoreño Mario González, quien esperaba estrenarse oficialmente con los Toros del Norte. Sin embargo, su debut deberá esperar mientras la institución resuelve el conflicto que actualmente le impide competir en la Primera División.

La crisis llega en un momento delicado para San Carlos, que además atraviesa cambios en su estructura dirigencial. Hace apenas dos semanas, Luis Carlos Chacón presentó su renuncia a la presidencia del club, dejando a la institución inmersa en un proceso de reorganización interna en plena antesala del nuevo campeonato.

Pese al complejo presente, San Carlos es una de las instituciones con mayor tradición en el fútbol costarricense. Fundado oficialmente en 1965, el club ha protagonizado múltiples ascensos a lo largo de su historia y alcanzó su mayor logro en el Clausura 2019, cuando conquistó el primer título de Primera División tras superar a Deportivo Saprissa en la final.

El caso de San Carlos tampoco es aislado. En las últimas resoluciones del Comité de Licencias, Municipal Liberia también perdió su autorización para competir por irregularidades legales, situación que permitió el ingreso de Escorpiones de Belén a la máxima categoría del fútbol costarricense.

Con el inicio del Apertura 2026 a la vuelta de la esquina, San Carlos afronta una semana decisiva. La dirigencia deberá resolver sus obligaciones pendientes si pretende evitar sanciones deportivas y garantizar que el equipo pueda comenzar la temporada dentro del terreno de juego.

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