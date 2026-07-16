Conmebol anuncia cambio de estadio para el partido entre Caracas vs Santa Fe por Copa Sudamericana

La entidad confirmó en un comunicado que el partido será a finales de julio y que tendrá lugar en territorio venezolano.

Jugadores de Independiente Santa Fe | Vizzor Image

Falta poco para que vuelva la acción en la Copa Sudamericana y un equipo colombiano que tendrá actividad es Independiente Santa Fe, esto por el repechaje del certamen. Recordemos que el elenco ‘Cardenal’ está en esa fase luego de quedar tercero del grupo E de la Copa Libertadores.

El rival que va a enfrentar el conjunto capitalino en esa ronda es Caracas de Venezuela, llave que comienza en Bogotá este 23 de julio a las 7:30 p.m. El otro duelo tenia una serie de dudas con respecto al estadio en el que se va a jugar, pero ya la Conmebol dio oficialización del caso, encuentro en el cual el ‘León’ será el visitante.

Si bien Caracas oficia como local en la capital de Venezuela, el país todavía no supera los estragos de los terremotos que se dieron a lo largo de su territorio a finales de enero. Es por eso que no se había podido confirmar lo relacionado con ese juego, ya que es una situación delicada la que se vive allá.

¿Dónde van a jugar Caracas y Santa Fe su partido de vuelta de Copa Sudaericana?

A través de un comunicado oficial, la Conmebol dio a conocer que ese compromiso se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Cabudare, esto en Barquisimeto. El 30 de julio es la fecha de ese cotejo y como tal el balón empezará a rodar a partir de las 7:30 p.m.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó el cambio de estadio para el partido entre Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL) de los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana 2026.https://t.co/5hwQxeft9H — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) July 16, 2026

Pablo Repetto y sus jugadores deberán tener eso en cuenta para la planificación, pues la idea en Santa Fe es avanzar en torneo internacional. Luego de eso vendrá el partido contra Águilas Doradas por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, el cual tendrá lugar en territorio antioqueño.

Sin duda ese comienzo del ‘Cardenal’ en el segundo semestre del año es bastante movido, sobre todo en el ámbito de la Copa Sudamericana. Veremos si el ‘León’ logra rugir en esa fase y dejar atrás a Caracas, equipo que finalizó segundo del grupo E de esa competencia, solo superado por Botafogo.

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