La silenciosa despedida de la albiceleste: vuelven a Argentina sin Messi y cancelan el festejo masivo

La selección argentina rompe filas tras perder la final del Mundial ante España, con varios jugadores pasando de volver a Buenos Aires

Messi no viaja a Argentina tras el Mundial | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

El bicampeonato del mundo y la cuarta estrella no pudo ser para Argentina. En lugar de la fiesta que esperaban por la última de Messi, en la albiceleste se quedaron con la miel en los labios al perder 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. En lugar de fiesta, hay silencio y luto en el fútbol argentino.

Tras abandonar el Estadio Nueva York/Nueva Jersey sin hablar, Argentina volvió a su hotel, el Hilton Shorts Hill de las afueras de Nueva Jersey. Salvo algunos periodistas y contados aficionados, no hubo mayor recepción en este lugar, realidad que hubiera sido distinta de haber ganado a España.

Según informó Clarín, un puñado de aficionados vieron a Lionel Scaloni salir del hotel a la 1:00 a.m. para dar una caminata por el estacionamiento. Le vieron llorando, repitiendo la imagen de la última conferencia de prensa tras el partido.

Media delegación no viaja a Argentina, incluyendo a Messi

El vuelo de regreso a Buenos Aires irá con muchos asientos vacíos, ya que 10 jugadores de la albiceleste, incluyendo a Leo Messi, optaron por no viajar a Argentina, según publicó La Nación.

“Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17:00″, lee el comunicado publicado en la web de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Messi decidió volar a Miami, donde reside desde que dejó al PSG en 2023. Su compañero en el Inter Miami, Rodrigo de Paul, tampoco estuvo entre los jugadores que viajaron a Buenos Aires. Tampoco subieron al avión Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso. El resto emprendió el viaje al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York para tomar el vuelo de regreso a Argentina.

Se cancela el festejo masivo

El presidente de Argentina, Javier Milei, había anunciado una recepción masiva y día feriado para recibir a la albiceleste, pero los propios jugadores habrían prefirieron cancelar esto.

Tras aterrizar alrededor de las 17:00 horas tiempo local, se hará un evento en Ezeiza, en el predio de la AFA, y de ahí el resto de los jugadores romperán filas para sus vacaciones previo a volver a sus equipos.

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