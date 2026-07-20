¿El arbitraje de Slavko Vincic fue factor en la derrota de Argentina y Messi en la final del Mundial 2026?

España venció a Argentina con un gol en los últimos minutos del tiempo extra, suficiente para levantar su segunda Copa del Mundo de la FIFA

Slavko Vincic fue el encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Como era de esperarse, el trabajo del árbitro esloveno quedó bajo la lupa después de las polémicas arbitrales que arrastró la Albiceleste de Lionel Messi durante el torneo que se celebró este verano en Norteamérica, sin embargo nuestro experto de Claro Sports, Roberto García Orozco, considera que el desempeño del colegiado de 46 años fue bueno en términos generales debido a la autoridad con la que condujo el partido por el título que se celebró en el MetlLife Stadium de Nueva York Nueva Jersey.

Un par de situaciones complicadas que enfrentó Slavko Vincic fueron los dos goles anulados a España, un par de acciones que podrían haber abultado el marcador de 1-0 con el que se coronó la Roja este fin de semana, sin embargo el exárbitro considera que las dos jugadas no influyeron en resultado.

“Cumple con un trabajo aceptable. Dos jugadas complicadas: los dos goles anulados a España. Me gustó mucho su autoridad, tuvo mucha autoridad en el terreno de juego. Creo que no permitió muchas protestas por parte de los argentinos, que es muy difícil arbitrar a Argentina, pero al final creo que no influye en el resultado del partido y gana el equipo que tenía que haber ganado”, declaró Roberto García Orozco en Peloteando de Claro Sports. “El primero, el de Nico Williams, es una acción donde Merino está disputando el balón con Otamendi y hay un pisotón mínimo, pero el árbitro cumple con el protocolo del VAR. ¿Por qué? Porque deja terminar la jugada, cae el gol y él sanciona la acción. Esa jugada no se revisa en el VAR porque hay evidencia de un pisotón, aunque es mínimo. Tienes evidencia y confirmas la decisión que tomó el árbitro en el terreno de juego”.

Uno de los aspectos que terminó por complicar el panorama para la Argentina de Lionel Messi fue la expulsión de Enzo Fernández tras recibir un par de tarjetas preventivas. El mediocampista de la Albiceleste reclamó una de las decisiones de Slavko Vincic y más tarde cometió una falta sobre Pau Cubarsí que derivó en su salida del terreno de juego. Ante esta situación, Roberto García Orozco señaló que el criterio del árbitro esloveno fue correcto y respaldó la decisión tomada durante la final del Mundial 2026.

“La doble amarilla para Enzo Fernández también. Al minuto 93, ya con tarjeta amarilla, hace una entrada, una acción temeraria. Totalmente, una acción sin duda de tarjeta amarilla. El contacto no es pleno y todo, por eso es temeraria, no es una acción que sea directamente de tarjeta roja. Recordar que la primera amarilla había sido por desaprobar una acción, una acción donde no existe infracción. Ya cuando el jugador está en el suelo le manotea al árbitro y el árbitro esloveno muestra la tarjeta, mostrando autoridad”, recalcó el analista de Claro Sports.

En medio de la celebración de España por conquistar su segunda Copa del Mundo, el terreno de juego del MetLife Stadium fue escenario de algunos conatos de bronca, principalmente provocados por el enojo de ciertos jugadores argentinos tras el silbatazo final. Roberto García Orozco consideró que Leandro Paredes podría recibir una sanción disciplinaria por su participación en estos incidentes, mientras explicó que el enfrentamiento entre Marc Cucurella y Lionel Messi no pasó a mayores, ya que no existieron los elementos suficientes para aplicar la denominada Ley Prestianni, una medida enfocada en sancionar a los futbolistas que se cubren la boca al emitir insultos contra sus rivales.

“Simplemente se ve que se toca la boca y no se ve que haya algún movimiento en los labios para suponer que le dijo algo al jugador. Me parece que también ahí ya era una situación exagerada por parte de Messi y queriendo tomar ventaja de esa situación”, sentenció el exárbitro mexicano.: “Eso sí lo ven los árbitros porque incluso no sé si el cuarto árbitro o el árbitro asistente es el que llega corriendo e interviene (en el incidente de Leandro Paredes). Entonces, esto sí lo ven los árbitros, se tiene que reportar en el informe y obviamente tiene que haber una sanción para Paredes, que tiene que cumplir en juegos oficiales de la selección nacional”.

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