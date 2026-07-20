La generación que tomó el lugar de Xavi, Iniesta y Casillas y le dio a España el título del Mundial 2026

La Furia Roja dejó atrás una era dorada y encontró en Lamine Yamal, Rodri y compañía a los nuevos líderes de su historia mundialista

España levantó su segundo título Mundial | Claro Sports

España volvió a levantar la Copa del Mundo con una generación que tomó el relevo de los futbolistas que marcaron la época más importante de su historia. El título conseguido ante Argentina en el Mundial 2026 confirmó el nacimiento de una nueva España, una selección que dejó atrás los nombres de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iker Casillas y aquella base campeona de 2010 para construir un nuevo ciclo alrededor de jugadores como Lamine Yamal, Rodri, Pedri y Pau Cubarsí.

La victoria por 1-0 ante Argentina en la final disputada en Nueva Jersey, con gol de Ferran Torres en el tiempo extra, representó el segundo campeonato mundial para España y cerró un proceso que comenzó con la renovación del equipo después de la etapa dorada. La selección dirigida por Luis de la Fuente encontró equilibrio entre futbolistas experimentados y jóvenes talentos que asumieron responsabilidades en los escenarios más importantes.

La nueva generación española que heredó el legado de Xavi, Iniesta y Casillas

Durante años, la identidad española estuvo relacionada con una generación que cambió la historia del futbol. Casillas en la portería, Xavi e Iniesta en el mediocampo y figuras como Sergio Ramos, David Villa y Fernando Torres llevaron a España a conquistar la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012. Ese equipo dejó una referencia difícil de igualar, pero el nuevo grupo comenzó a escribir su propia historia.

El cambio no fue inmediato. España encontró en la Eurocopa 2024 una primera confirmación de que tenía una generación preparada para competir al máximo nivel. Luis de la Fuente mantuvo la apuesta por jugadores jóvenes como Lamine Yamal, pero también construyó un equipo alrededor de futbolistas con experiencia internacional como Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz.

El papel de Rodri representa uno de los principales puntos de conexión con la antigua España. El mediocampista asumió el rol de organizador que durante años tuvieron Xavi e Iniesta, con capacidad para controlar el ritmo de los partidos y darle estabilidad al equipo. En el Mundial 2026, además, fue el futbolista con más pases completados del torneo, superando incluso registros históricos de la selección española.

Lamine le ha dado rumbo a la nueva España | Reuters

A su lado apareció una generación que combina talento ofensivo y madurez competitiva. Lamine Yamal se convirtió en el rostro de la nueva España, mientras que Pau Cubarsí aportó seguridad en defensa pese a su juventud. Nico Williams, Pedri, Dani Olmo y otros integrantes del plantel completaron una estructura que permitió al equipo mantener una propuesta reconocible.

La diferencia con la generación campeona de 2010 es que esta España no buscó copiar aquella fórmula, sino adaptarla. El nuevo equipo mantuvo la intención de dominar mediante la posesión y el control del juego, pero agregó mayor velocidad, presión alta y variantes ofensivas. El resultado fue una selección capaz de superar distintas pruebas hasta alcanzar el título mundial.

El campeonato ante Argentina también confirmó un cambio de protagonistas en el futbol mundial. Mientras Lionel Messi disputó posiblemente su último Mundial, España presentó a jugadores llamados a liderar la siguiente etapa del futbol internacional. La imagen de Messi junto a Lamine Yamal después de la final resumió el cierre de una época y la llegada de otra generación.

España ahora tiene una nueva referencia histórica. La generación de 2026 no reemplazará lo que hicieron Xavi, Iniesta y Casillas, pero consiguió algo que parecía reservado para aquellos nombres: levantar la Copa del Mundo. El futuro de La Roja quedó en manos de futbolistas que ya escribieron el primer capítulo de una nueva era.

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