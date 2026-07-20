El Balón de Oro envía un mensaje a España: “Ganar el Mundial no asegura el premio”

El Balón de Oro recordó que ser campeón del mundo no asegura el premio individual y dejó abierta la carrera por el galardón de 2026

España no tiene asegurado el Balón de Oro de la temporada | Reuters

El sitio oficial del Balón de Oro publicó un mensaje tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026 en el que recordó que conquistar el Mundial no garantiza ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Con España como nueva campeona del mundo, la organización destacó que el rendimiento en el torneo representa un impulso importante para los candidatos, pero insistió en que la elección del ganador depende de toda la temporada y no únicamente de lo ocurrido durante la justa mundialista.

En el artículo, el Balón de Oro plantea una pregunta que suele reaparecer después de cada Copa del Mundo: ¿es posible conquistar el premio sin haber ganado el Mundial? La respuesta que ofrece el propio organismo es afirmativa. Aunque un gran torneo internacional fortalece la candidatura de cualquier futbolista, la historia reciente demuestra que no existe una relación automática entre levantar la Copa del Mundo y recibir posteriormente el Balón de Oro.

Los campeones que han ganado el Balón de Oro

La publicación recuerda que Bobby Charlton en 1966, Paolo Rossi en 1982 y Lothar Matthäus en 1990 consiguieron el doblete al proclamarse campeones del mundo y ganar el Balón de Oro en el mismo año. Estos reconocimientos se entregaron cuando el premio solo aplicaba para futbolistas europeos.

Desde entonces, solo hay cuatro casos en los que un campeón del mundo terminó levantando el trofeo individual. Zinedine Zidane lo consiguió en 1998 tras liderar a Francia; Ronaldo Nazário repitió la historia con Brasil en 2002; Fabio Cannavaro hizo lo propio después del título de Italia en 2006; y Lionel Messi completó el listado al conquistar el Mundial con Argentina en Qatar 2022.

Sin embargo, en 2010, Messi obtuvo el Balón de Oro gracias a su extraordinaria temporada con el Barcelona, pese a que España conquistó la Copa del Mundo y Andrés Iniesta y Xavi terminaron entre los principales candidatos. Cuatro años después, Cristiano Ronaldo fue elegido ganador tras otra destacada campaña individual, superando tanto a Lionel Messi, finalista del Mundial, como a Manuel Neuer, campeón con Alemania.

Otro de los casos corresponde a 2018. Luka Modrić recibió el Balón de Oro, imponiéndose en la votación a Cristiano Ronaldo y al francés Antoine Griezmann, quien fue campeón del mundo en Rusia.

El título Mundial no asegura el premio

Desde 1995, cuando el premio se abrió a futbolistas de cualquier nacionalidad, solo cuatro de los siete ganadores de una Copa del Mundo lograron conquistar el galardón, una cifra equivalente al 57%.

El recordatorio deja completamente abierta la carrera por el Balón de Oro 2026. Aunque España llega respaldada por el título mundial y varios de sus jugadores parten como aspirantes al premio, la distinción reconoce al mejor futbolista de toda la temporada. Con ese criterio como referencia, el desenlace de la votación permanece abierto y el rendimiento acumulado durante el curso seguirá siendo el factor determinante para definir al próximo ganador del premio.

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