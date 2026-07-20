Obed Vargas acorta sus vacaciones y ya trabaja con el Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

El mexicano regresó antes de lo previsto a los entrenamientos del Atlético tras disputar su primer Mundial y buscará ganarse un lugar con Diego Simeone

Obed Vargas ya se incorporó a la pretemporada colchonera | José Jordan-AFP

Obed Vargas ya está de vuelta con el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano decidió acortar sus vacaciones y este lunes se incorporó a los entrenamientos dirigidos por Diego Simeone en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, convirtiéndose, junto a José María Giménez, en los primeros mundialistas en reincorporarse al equipo. El futbolista de 20 años busca aprovechar cada sesión de la pretemporada para consolidarse en la plantilla rojiblanca de cara a la temporada 2026-27.

Después de disputar su primera Copa Mundial con la selección mexicana, Vargas regresa a España con mayor experiencia internacional. El canterano del Seattle Sounders participó en tres encuentros con el equipo dirigido por Javier Aguirre, ingresando como suplente en las victorias frente a Corea del Sur, Chequia y Ecuador durante la fase de grupos.

🔴⚪ Vuelve el Atlético al trabajo en Majadahonda.



📌 Los mundialistas Giménez y Obed Vargas, que ha adelantado el regreso, ya están a las órdenes de Simeone.



👏 Cardoso está con el grupo, como Hjulmand, Arnau y Oblak.



🔎 Lemar tendrá trabajo específico esta semana. pic.twitter.com/dj13OoXp1D — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) July 20, 2026

El mediocampista afrontará ahora su segunda campaña como jugador del Atlético tras haber llegado al club en el mercado invernal de 2026. Durante sus primeros seis meses bajo las órdenes de Simeone disputó 13 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, además de registrar su primera asistencia con la camiseta rojiblanca.

El Atlético inicia un nuevo curso con la obligación de mejorar el rendimiento de la temporada pasada. El equipo finalizó cuarto en LaLiga, terminó a 25 puntos del Barcelona y, aunque alcanzó las fases decisivas de las competiciones coperas, no consiguió levantar ningún título. Los rojiblancos perdieron la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y fueron eliminados por el Arsenal en las semifinales de la UEFA Champions League.

🇲🇽 Obed Vargas acorta sus vacaciones para unirse a la pretemporada del Atlético



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Con el objetivo en mente, la directiva ya comenzó a reforzar la plantilla. El mediocampista danés Morten Hjulmand llegó procedente del Sporting CP por 40 millones de euros para fortalecer el centro del campo, mientras que el lateral izquierdo Alejandro Grimaldo se incorporará tras proclamarse campeón del mundo con España, luego de su traspaso desde el Bayer Leverkusen por 22 millones de euros.

En el apartado de salidas, la baja más significativa fue la de Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del club, quien continuará su carrera con el Orlando City de la MLS. También salió cedido Clément Lenglet al Benfica y Nico González regresó a la Juventus tras concluir su préstamo.

Con el inicio de la pretemporada, Obed Vargas tendrá la oportunidad de demostrar que puede asumir un papel más importante dentro del Atlético. Su experiencia en el Mundial, sumada a los minutos acumulados durante su primera mitad de temporada en España, lo colocan ante un año clave para afianzarse en uno de los clubes más competitivos del fútbol europeo.

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