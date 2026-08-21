Jugadores de Botafogo buscan agredir a técnico de Cienciano tras eliminación en Copa Sudamericana

El conjunto peruano perdió 1-0 en Río de Janeiro, pero aseguró su boleto a cuartos de final con un marcador global de 6-2

La violencia se hizo presente en la Copa Sudamericana | Reuters

La clasificación de Cienciano a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 terminó con momentos de tensión en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Varios jugadores de Botafogo fueron directamente hacia Horacio Melgarejo, entrenador del conjunto peruano, después del silbatazo final, en una acción que obligó a intervenir a integrantes de seguridad para evitar que el incidente pasara a mayores.

El cuadro brasileño ganó 1-0 el partido de vuelta disputado en Río de Janeiro, resultado que no fue suficiente para revertir la serie después del 6-1 conseguido por el cuadro peruano en Cusco. El equipo peruano selló así el boleto con un global de 6-2 y regresó a los cuartos de final del torneo continental después de 23 años.

La celebración quedó momentáneamente de lado cuando algunos integrantes de Botafogo comenzaron a perseguir a Melgarejo sobre el terreno de juego. Alex Telles fue uno de los primeros futbolistas en acercarse al técnico, mientras que Marçal también intentó llegar hasta él en medio de los reclamos, según las imágenes y los reportes posteriores al encuentro.

Melgarejo terminó acorralado contra una valla publicitaria mientras integrantes de su cuerpo técnico y personal de seguridad formaban un cerco a su alrededor. La situación obligó incluso a la intervención del Batallón Especializado de Policiamiento en Estadios de Brasil (BEPE) para controlar a los involucrados y separar a los integrantes de ambos equipos.

La razón concreta que provocó la reacción de los futbolistas brasileños no fue revelada. Cuando el entrenador argentino fue cuestionado posteriormente sobre lo sucedido, evitó entrar en detalles. “No voy a responder porque está todo grabado y no quiero problemas”, señaló Melgarejo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

🔥 ¡LO FUERON A BUSCAR A MELGAREJO!



Consumada la eliminación, los jugadores de Botafogo intentaron agredir al entrenador de Cienciano en la CONMEBOL #Sudamericana.



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El partido ya había tenido momentos de tensión antes del silbatazo final. En los primeros minutos, Melgarejo protagonizó un intercambio con futbolistas y miembros del banquillo de Botafogo después de una acción cerca de su zona técnica, mientras que la eliminatoria arrastraba también los cruces registrados tras el 6-1 del partido de ida en Perú. Pese a los incidentes, Cienciano dejó fuera al conjunto brasileño y enfrentará a Montevideo City Torque en los cuartos de final.

Aficionados de Rosario Central enfrentan a policías tras eliminación en la Libertadores

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La tensión también apareció en otro partido disputado en Brasil. Aficionados de Rosario Central protagonizaron enfrentamientos después de la eliminación de su equipo ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño ganó 1-0 en la Neo Química Arena después del empate sin goles registrado en la ida y obtuvo el boleto a los cuartos de final.

Los incidentes comenzaron después del encuentro cuando seguidores de Corinthians abandonaban el estadio y se encontraron cerca del sector donde los aficionados argentinos permanecían a la espera de ser liberados. Las provocaciones derivaron en enfrentamientos, lanzamiento de vallas y la intervención de la Policía Militar, que también terminó involucrada en los disturbios.

El saldo fue de nueve aficionados detenidos, cinco seguidores de Rosario Central y cuatro del Timao, uno de ellos menor de edad, además de dos policías lesionados. De esta manera, la jornada continental en Brasil quedó marcada no solamente por las eliminaciones de Botafogo y Rosario Central, sino también por incidentes fuera de lo deportivo de ambos encuentros.

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