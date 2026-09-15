Santa Fe, a firmar otro mazazo fuera de Colombia en Copa Sudamericana

El ‘Cardenal’, en Río de Janeiro, espera llevarse otra clasificación a casa y seguir soñando con una nueva semifinal.

Santa Fe en Copa Sudamericana | Vizzor

90 minutos para que Santa Fe le apueste a otra epopeya más en busca de un nuevo título. El ‘Cardenal’ afrontará la revancha de cuartos de final ante Vasco Da Gama en el Sao Januario de territorio carioca. Actualmente, la serie va sin goles, situación similar a la de River Plate, donde generó ocasiones sin poder romper el celofán.

Ahora todas las miradas están puestas en el compromiso de vuelta. El ganador esperará rival entre Boca Juniors y Sao Paulo, serie que se resolverá justo después de que se conozca el que sobreviva. Santa Fe, ya con el recuerdo de haber eliminado al cuadro brasileño en el pasado, busca repetir la dosis y confirmar que tiene pergaminos para apostarle a una segunda Sudamericana en su palmarés.

La ida fue de momentos para uno y el otro. La visita fue superior en el primer episodio, sin necesidad de contar con varias figuras que se quedaron en Brasil pensando en su reto doméstico de salvar la categoría. No obstante, Santa Fe en el segundo tiempo salió con ímpetu y provocó muy buenas respuestas de Leo Jardim, responsable de que la localía no se pusiera por delante en la llave.

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Ambos llegan en buen momento a la cita de vuelta. Los dos sumaron victorias importantes en sus respectivos torneos domésticos. Uno recortó distancias frente a la permanencia, mientras que el otro pudo instalarse en zona de clasificación.

Vasco Da Gama, con aire en la camiseta

Le funcionó la jugada a Pedro Emanuel en la conducción técnica del equipo. Rotó la nómina en Bogotá para después jugarse la vida en Porto Alegre, derrotando al Gremio por 1-2 con otra buena actuación de Carlos Gómez. Todavía besa la zona roja del descenso, pero ya será cuestión de que se extienda la gasolina para que logre salir de apuros.

Posiblemente vuelva a rotar la nómina. Así lo ha dejado entrever el técnico, más allá de que la Copa Sudamericana es un trofeo continental y lleva un altísimo valor. Tan solo repitió el arquero Jardim en las dos últimas nóminas.

Santa Fe llega metido en los ocho

El ‘Cardenal’ pudo sellar una justa, pero significativa victoria el pasado viernes ante Deportes Tolima (1-0) en casa. Nahuel Bustos se cargó al equipo al hombro y demostró que merece más minutos bajo las órdenes de Pablo Repetto. Por este resultado, la escuadra capitalina pudo escalar al séptimo lugar con 13 puntos.

Ahora bien, la principal duda de Repetto va en alusión al arco. Weimar Asprilla cumplió y estuvo a la altura, pero ya cuenta con el retorno de Andrés Mosquera Marmolejo después de superar su lesión. Será un lindo dolor de cabeza rumbo a este martes 15 de septiembre, a las 5:00 p.m. (hora COL), donde Santa Fe se juega su futuro internacional. Muchos lo bautizan como el juego del año.

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