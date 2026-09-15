Partidos de hoy 15 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes
Real Madrid comanda la actividad de este día con juegos que engloban la Liga MX, Champions Asiática y la Copa de la Liga Inglesa
El fútbol nacional e internacional tendrá una agenda cargada este martes 15 de septiembre de 2026, con partidos de distintas competiciones que mantendrán la actividad durante todo el día. La jornada tendrá encuentros de Liga MX, LaLiga, Champions League Asiática, Copa Libertadores, Copa Italia y la Carabao Cup, con varios equipos de renombre en busca de avanzar o sumar puntos importantes.
En México, la actividad comenzará con duelos pendientes del calendario nacional, mientras que en Europa destacan los compromisos de Real Madrid, Ajax, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Fulham. Además, en Sudamérica continúan las acciones de la Copa Libertadores con partidos de eliminación directa.
Si quieres conocer todos los horarios, partidos y canales de transmisión de este martes 15 de septiembre, aquí encontrarás la agenda completa del fútbol para no perder ningún encuentro.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 15 de septiembre
La cartelera futbolística iniciará desde temprano con la actividad de la Champions League Asiática, continuará con encuentros de Europa y tendrá su cierre con partidos de la Liga MX y torneos internacionales.
Estos son los partidos de hoy, martes 15 de septiembre de 2026, con horarios del centro de México y opciones de transmisión:
Liga MX | Jornada 7 | Apertura 2026 (partido reprogramado)
- Puebla vs Toluca | 19:00 horas | ViX+, ESPN
Liga Expansión MX | Jornada 1 | Apertura 2026 (partido reprogramado)
- Dorados vs Cancún 19:00 horas | ESPN
LaLiga 2026-2027 | Jornada 6
- Rayo Vallecano vs Espanyol | 11:00 horas | Sky Sports
- Alavés vs Valencia | 12:00 horas | Sky Sports
- Elche vs Real Madrid | 13:30 horas | Sky Sports
Eredivisie | 2026-2027 | Jornada 3 (partido reprogramado)
- Ajax vs Willem II | 12:00 horas | ESPN
Liga Colombiana | Jornada 3 fase de grupos
- Boyacá Chicó vs Alianza | 18:30 horas
Copa Italia 2026-2027
- Genoa vs Süditrol | 10:00 horas
- Fiorentina vs Pisa | 13:00 horas
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Copa Libertadores
- Platense vs Fluminense | 16:00 horas | ESPN y Disney+
- Vasco da Gama vs Independiente de Santa Fe | 16:00 horas | ESPN y Disney+
Champions League Asiática
- Beijing vs Pohang Steelers | 6:00 horas | ESPN y Disney+
- Al Ain vs Al Nassr | 9:50 horas | ESPN y Disney+
- Al Hilal vs Al Gharafa | 12:00 horas ESPN y Disney+
Carabao Cup
- Liverpool vs Tottenham 12:55 horas | ESPN y Disney+
- West Ham vs Fulham | 12:30 horas | ESPN y Disney+
- Ipswich Town vs Arsenal | 12:40 horas | ESPN y Disney+