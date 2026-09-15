Partidos de hoy 15 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

Real Madrid comanda la actividad de este día con juegos que engloban la Liga MX, Champions Asiática y la Copa de la Liga Inglesa

Real Madrid vs Elche, el gran partido de este 15 de septiembre. | Claro Sports.

El fútbol nacional e internacional tendrá una agenda cargada este martes 15 de septiembre de 2026, con partidos de distintas competiciones que mantendrán la actividad durante todo el día. La jornada tendrá encuentros de Liga MX, LaLiga, Champions League Asiática, Copa Libertadores, Copa Italia y la Carabao Cup, con varios equipos de renombre en busca de avanzar o sumar puntos importantes.

En México, la actividad comenzará con duelos pendientes del calendario nacional, mientras que en Europa destacan los compromisos de Real Madrid, Ajax, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Fulham. Además, en Sudamérica continúan las acciones de la Copa Libertadores con partidos de eliminación directa.

Si quieres conocer todos los horarios, partidos y canales de transmisión de este martes 15 de septiembre, aquí encontrarás la agenda completa del fútbol para no perder ningún encuentro.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 15 de septiembre

La cartelera futbolística iniciará desde temprano con la actividad de la Champions League Asiática, continuará con encuentros de Europa y tendrá su cierre con partidos de la Liga MX y torneos internacionales.

Estos son los partidos de hoy, martes 15 de septiembre de 2026, con horarios del centro de México y opciones de transmisión:

Liga MX | Jornada 7 | Apertura 2026 (partido reprogramado)

Puebla vs Toluca | 19:00 horas | ViX+, ESPN

Liga Expansión MX | Jornada 1 | Apertura 2026 (partido reprogramado)

Dorados vs Cancún 19:00 horas | ESPN

LaLiga 2026-2027 | Jornada 6

Rayo Vallecano vs Espanyol | 11:00 horas | Sky Sports

Alavés vs Valencia | 12:00 horas | Sky Sports

Elche vs Real Madrid | 13:30 horas | Sky Sports

Eredivisie | 2026-2027 | Jornada 3 (partido reprogramado)

Ajax vs Willem II | 12:00 horas | ESPN

Liga Colombiana | Jornada 3 fase de grupos

Boyacá Chicó vs Alianza | 18:30 horas

Copa Italia 2026-2027

Genoa vs Süditrol | 10:00 horas

Fiorentina vs Pisa | 13:00 horas

Copa Libertadores

Platense vs Fluminense | 16:00 horas | ESPN y Disney+

Vasco da Gama vs Independiente de Santa Fe | 16:00 horas | ESPN y Disney+

Champions League Asiática

Beijing vs Pohang Steelers | 6:00 horas | ESPN y Disney+

Al Ain vs Al Nassr | 9:50 horas | ESPN y Disney+

Al Hilal vs Al Gharafa | 12:00 horas ESPN y Disney+

Carabao Cup

Liverpool vs Tottenham 12:55 horas | ESPN y Disney+

West Ham vs Fulham | 12:30 horas | ESPN y Disney+

Ipswich Town vs Arsenal | 12:40 horas | ESPN y Disney+

Te puede interesar