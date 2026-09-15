¿Boicot a la Selección de Guatemala? La afición no quiere ir al estadio

Acusan valores desmedidos y amenazan con no ir.

La afición, molesta con los precios. | Maria Lysaker-Imagn Images

El próximo 28 de septiembre el seleccionado de Guatemala estará recibiendo en el estadio El Trébol, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League a El Salvador. Con motivo de ello, la FEDEFUT compartió los precios de las entradas, y rápidamente una importante cantidad de aficionados se manifestó vía redes sociales para condenar los valores.

Me niego otra vez a ir al estadio a ver a la Selección. 🇬🇹



En Costa Rica, un país más avanzado futbolísticamente y más caro en prácticamente todo, tienen mejores precios para ver a su selección.



Aquí pretenden cobrar como se les de la gana. El aficionado merece respeto!! pic.twitter.com/KUAFZ1rDSJ — Richie Cobar (@RichieCobar98) September 14, 2026

Ocurre que los valores de las entradas son los más costosos de la región, por encima de Costa Rica por ejemplo y hubo aficionados que incluso hicieron la comparación de cuánto cuesta ir a ver un partido del Real Madrid, que sería más económico que ver a Guatemala. Motivo por el cual mucha gente que pensaba ir al estadio, ya señaló que no asistirá, más aún por el irregular presente del equipo.

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Guatemala vs. El Salvador?

La venta de boletos comenzará este martes 15 de septiembre y se realizará de manera online a través de Ticketshow. El encuentro ante la selección salvadoreña será el primero de los dos compromisos que Guatemala disputará como local durante esta etapa de la Liga de Naciones. El segundo partido de la Bicolor en territorio guatemalteco será contra Surinam el 5 de octubre, a partir de las 18:00 horas. Antes, el equipo de Luis Fernando Tena tendrá que visitar a Jamaica el 25 de septiembre y posteriormente enfrentará a Surinam como visitante el 2 de octubre.

¡¡𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘 𝗧𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗔!! ⚽️💙



A partir del 15 de septiembre podrás adquirir tus entradas para los partidos de local de la #SeleMayor en la Liga de Naciones de Concacaf a través de https://t.co/AWBOsFAgCr#VamosGuate #ModoSelección 💪🏽🇬🇹⚽️💙 pic.twitter.com/hQexwrNK27 — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 14, 2026

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

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