Guatemala

¿Boicot a la Selección de Guatemala? La afición no quiere ir al estadio

Publicado por Santiago Villahoz

Acusan valores desmedidos y amenazan con no ir.

La Selección de Guatemala se prepara para las Eliminatorias | Reuters
La afición, molesta con los precios. | Maria Lysaker-Imagn Images

El próximo 28 de septiembre el seleccionado de Guatemala estará recibiendo en el estadio El Trébol, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League a El Salvador. Con motivo de ello, la FEDEFUT compartió los precios de las entradas, y rápidamente una importante cantidad de aficionados se manifestó vía redes sociales para condenar los valores.

Ocurre que los valores de las entradas son los más costosos de la región, por encima de Costa Rica por ejemplo y hubo aficionados que incluso hicieron la comparación de cuánto cuesta ir a ver un partido del Real Madrid, que sería más económico que ver a Guatemala. Motivo por el cual mucha gente que pensaba ir al estadio, ya señaló que no asistirá, más aún por el irregular presente del equipo.

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

Mira también: Nations League 2026: Con siete fijos titulares, quiénes serían los otros cuatro para el debut ante Jamaica

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Guatemala vs. El Salvador?

La venta de boletos comenzará este martes 15 de septiembre y se realizará de manera online a través de Ticketshow. El encuentro ante la selección salvadoreña será el primero de los dos compromisos que Guatemala disputará como local durante esta etapa de la Liga de Naciones. El segundo partido de la Bicolor en territorio guatemalteco será contra Surinam el 5 de octubre, a partir de las 18:00 horas. Antes, el equipo de Luis Fernando Tena tendrá que visitar a Jamaica el 25 de septiembre y posteriormente enfrentará a Surinam como visitante el 2 de octubre.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

  • 25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.
  • 28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera
  • 2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion
  • 5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

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