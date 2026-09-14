Vasco Da Gama vs Independiente Santa Fe, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala al partido de vuelta por los cuartos de final de la Sudamericana entre Vasco Da Gama y Santa Fe.

Vasco Da Gama recibe a Santa Fe | Claro Sports

Se definen los pases a semifinales de la Copa Sudamericana. El ‘Cardenal’ sueña con su segunda Copa Sudamericana, pero primero, deberá tumbar a otro grande del continente. Vasco Da Gama, equipo que no la pasa bien en el Brasileirao, querrá hacer valer su condición de local.

La ida en el Estadio Nemesio Camacho El Campín dejo todo abierto. Un empate sin goles y un conjunto brasileño que actuó con los suplentes, parece tener un escenario perfecto para seguir avanzando. Sin embargo, Santa Fe ha demostrado ya ser capaz de lograr épicos resultados. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber sobre este duelo.

Horario y dónde ver el Vasco Da Gama vs Santa Fe de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Este duelo tendrá lugar en el Estadio São Januário de Rio de Janeiro, el próximo martes 15 de septiembre. El pitazo inicial está pactado para las 5:00 p.m. (hora COL), así como las 19:00 (hora BRA). La semifinal será contra el ganador de la llave entre Boca Juniors de Argentian y Sao Paulo de Brasil.

Respecto al canal para ver el juego, ESPN tiene los derechos de dicho enfrentamiento. Por vía streaming se podrá mirar en la plataforma de Disney+. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles minuto a minuto del compromiso.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Vasco Da Gama vs Santa Fe

Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta, Cuiabano; Santiago Sosa; Carlos Andrés Gómez, Tche Tche, Thiago Mendes, Adson; Facundo Colidio. DT: Pedro Emanuel.

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

MÁS INFORMACIÓN: Posibles alineaciones del Vasco Da Gama vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Vasco Da Gama vs Santa Fe según la IA?

Según el veredicto de ChatGPT, primeramente para la ida, hay una inclinación ligera hacia Independiente Santa Fe. La IA manifiesta que el duelo podría ser muy cerrado, físico y de pocos goles. Encima Vasco Da Gama no logra aún salir de la zona de descenso del Brasileirao.

Para la llave en sí, la apuesta futbolística es para el equipo colombiano con un 55%-45%. Si los dirigidos por Pablo Repetto logran avanzar se estarán viendo las caras contra el ganador entre Boca Juniors de Argentina y Sao Paulo de Brasil.

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