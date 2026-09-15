Anthony Gordon y la llamada de Flick que cambió su vida: “No creía que me quisiera el Barça”

El inglés reconoció que la llamada del entrenador azulgrana cambió su percepción y aceleró su decisión de fichar por el cuadro culé

Anthony Gordon explica cómo fue su llegada a Barcelona. | Reuters.

Anthony Gordon vivió uno de esos momentos que cambian una carrera. El delantero inglés reveló que la llamada de Hansi Flick fue determinante para aceptar la propuesta del Barcelona, un club que, desde su infancia, soñaba con representar.

El atacante, primer fichaje del nuevo proyecto azulgrana y por quien el conjunto catalán pagó 70 millones de euros al Newcastle United, rompió el silencio en una entrevista con el programa ‘Tu Diràs’ de RAC1, donde habló de sus primeros meses en el equipo, su adaptación al vestuario y las expectativas que tiene con el conjunto culé.

“Al principio no me creí que me quisiera el Barça. Cuando me llamó Flick empecé a emocionarme de verdad. Me podría haber llamado cualquiera, hubiera venido igualmente”, aseguró el atacante inglés.

Anthony Gordon cumplió un sueño que tenía desde niño

El futbolista de Liverpool explicó que su llegada al Barcelona representó cumplir un objetivo que tenía desde sus primeros años como aficionado al fútbol.

“He pensado eso desde que tenía cinco o seis años”, comentó Gordon sobre la posibilidad de vestir la camiseta azulgrana.

Aunque antes de llegar al equipo español reconoció haber sido admirador de José Mourinho, el delantero también destacó la influencia del Barcelona de Pep Guardiola, al que considera uno de los mejores equipos de la historia.

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“Aquel es el mejor equipo que he visto nunca en mi vida. Eran el mejor equipo. Quería jugar en el mejor equipo. Que una afición que ha aplaudido a futbolistas como Messi, Ronaldinho, Xavi o Iniesta ahora coree mi nombre es algo que agradezco muchísimo”, afirmó.

Gordon apunta alto: quiere ganar los cuatro títulos con el Barcelona

El delantero inglés aseguró que está dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos colectivos del equipo.

“Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar”, declaró Gordon, quien dejó clara su ambición: conquistar los cuatro títulos disponibles con el Barcelona.

Sobre su rendimiento individual, el atacante reconoció que ha tenido un buen inicio, aunque considera que todavía tiene margen para mejorar.

“Lo he hecho bastante bien, pero sin duda puedo hacer más y quiero hacer más”, explicó.

La ofensiva del Barcelona tiene diferentes perfiles, según Gordon

El atacante inglés resaltó la variedad de recursos que tiene el equipo azulgrana en ataque y mencionó las características de sus compañeros.

“Tenemos características diferentes. Tenemos dos números 10, Fermín y Dani Olmo, completamente diferentes. Lamine puede jugar en cualquier posición, Raphinha es un perfil diferente. Karim y yo. Tenemos un par de mediocentros distintos: podemos desbloquear cualquier defensa”, explicó.

Para Gordon, esa diversidad ofensiva es una de las razones por las que el Barcelona puede competir ante distintos estilos de juego.

Pedri, el jugador que más sorprendió a Gordon

Entre todos sus compañeros, Gordon eligió a Pedri como el futbolista que más lo ha impresionado desde su llegada al Barcelona.

“Pedri es el mejor. Creo que los mejores futbolistas son aquellos que hacen que todo parezca fácil. Tiene una calidad técnica espectacular. Es como si bailara con la pelota”, describió.

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