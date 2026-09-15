El primer dilema de Rafa Márquez: cómo aprovechar al mexicano más goleador del 2026

El héroe del Mundial llega con todo: Julián Quiñones lidera a los goleadores mexicanos

Quiñones, el goleador que México necesita | Imago7

La Selección Mexicana iniciará una nueva etapa bajo el mando de Rafa Márquez con una realidad clara en el ataque: existe una diferencia marcada entre el principal goleador mexicano del 2026 y el resto de las opciones ofensivas. Julián Quiñones domina la lista con 34 goles en el año, una cifra que supera por mucho a sus principales perseguidores y que además lo ha llevado a ser considerado como uno de los nominados al Balón de Oro.

El atacante del Al Qadsiah llega al nuevo proceso del Tricolor como una de las piezas más productivas del fútbol mexicano durante este año. Detrás de él aparecen Armando González con 16 anotaciones y Raúl Alonso Jiménez con 11, registros que muestran una distancia de 18 y 23 goles, respectivamente, respecto al líder ofensivo.

El dato toma mayor relevancia porque Quiñones no ha conseguido esos números desempeñándose como un centro delantero tradicional. El futbolista suele partir desde los extremos o como segundo atacante, pero su velocidad, capacidad de definición y llegada al área le han permitido convertirse en la principal amenaza ofensiva mexicana.

Además, el momento del colombiano naturalizado mexicano llega después de un Mundial 2026 en el que fue el mejor futbolista de la Selección Mexicana. Quiñones fue protagonista del Tricolor durante la Copa del Mundo al registrar cuatro goles y una asistencia, números que lo colocaron como la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Javier Aguirre en ese momento.

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Su actuación en la máxima competencia internacional reforzó el papel que puede tener dentro de la Selección Mexicana. Más allá de jugar alejado del área como un delantero centro, Quiñones demostró que puede aparecer en diferentes zonas del campo y convertirse en un jugador determinante en los momentos importantes.

La nueva etapa con Rafa Márquez tendrá precisamente uno de sus primeros análisis en la forma de utilizar a Quiñones. El estratega mexicano deberá definir si mantiene el rol que ha desarrollado en sus clubes o si busca acercarlo más al área para aprovechar su capacidad goleadora.

Por detrás aparece Armando González, uno de los nombres jóvenes que ha ganado protagonismo en el fútbol mexicano. El delantero suma 16 goles durante 2026 y representa una alternativa diferente por sus características como atacante de área, además de ser una de las opciones de renovación para el Tricolor.

En el caso de Raúl Jiménez, los 11 goles registrados durante el año llegan acompañados de una amplia experiencia internacional. El delantero de los Wolves sigue siendo uno de los futbolistas con mayor recorrido dentro de la Selección Mexicana y podría competir por un lugar en el nuevo ciclo debido a su trayectoria.

Rafa Márquez tendrá su primer examen como entrenador de México en una serie de partidos amistosos que servirán para comenzar a definir su idea de juego. El Tricolor enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, en el debut del exdefensor como responsable del equipo nacional a través de Claro Sports.

Después vendrán los compromisos ante Perú el 29 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y Chile el 6 de octubre en Pasadena. Estos encuentros permitirán observar las primeras decisiones del cuerpo técnico y la competencia interna por los puestos ofensivos.

Con 34 goles y un Mundial en el que fue la figura mexicana con cuatro anotaciones y una asistencia, Julián Quiñones llega al inicio de la era Rafa Márquez como el futbolista mexicano más productivo del 2026. Ahora el reto será trasladar ese rendimiento a la selección y encontrar la fórmula para acompañarlo con las demás opciones ofensivas.

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