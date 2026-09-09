Vasco da Gama sale fortalecido de Bogotá: en Brasil celebran el empate ante Santa Fe

Vasco da Gama salió bien librado ante Santa Fe en la Copa Sudamericana y en Brasil destacan su decisión de priorizar el Brasileirao.

Vasco da Gama, conforme con el resultado | Raúl ARBOLEDA / AFP.

Independiente Santa Fe no pudo aprovechar su condición de local y terminó igualando 0-0 ante Vasco da Gama en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El conjunto cardenal buscó quedarse con la ventaja en Bogotá, pero no logró romper el cerrojo defensivo del conjunto brasileño.

El resultado deja abierta la serie y obliga al equipo dirigido por Pablo Repetto a buscar su clasificación en territorio brasileño. Aunque el empate en casa no era el resultado esperado, Santa Fe tiene argumentos para ilusionarse, especialmente por el rendimiento que ha mostrado fuera de Bogotá durante el torneo continental.

Santa Fe ya sabe lo que es ganar una serie como visitante

El cuadro capitalino tiene como principal antecedente su actuación frente a River Plate en el estadio Monumental. En aquella ocasión, Santa Fe logró resistir y llevó la definición hasta los lanzamientos desde el punto penal, donde terminó imponiéndose para avanzar en la competición.

Ese antecedente puede servir como motivación para el conjunto cardenal, que ahora deberá repetir su fortaleza como visitante si quiere meterse entre los cuatro mejores equipos de la Sudamericana. Un triunfo en Brasil le garantizaría directamente el boleto a las semifinales.

La igualdad también deja claro que cualquier detalle puede ser determinante en el partido de vuelta. Santa Fe tendrá que mejorar su efectividad ofensiva, pero al mismo tiempo mantener el orden defensivo que le permitió dejar su arco en cero durante el primer encuentro.

En Brasil valoran el empate de Vasco

Mientras en Bogotá el resultado dejó cierto sabor a oportunidad perdida, en Brasil la lectura fue diferente. Vasco da Gama afrontó el compromiso con una nómina mixta, debido a que su principal prioridad en este momento es el Brasileirao, donde lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Desde Globo Esporte valoraron precisamente la decisión del cuerpo técnico de reservar a varios de sus principales jugadores para el campeonato local. “La decisión de dar descanso a toda la alineación titular fue acertada”, señaló el medio brasileño al analizar el planteamiento del conjunto carioca.

La publicación también destacó que Vasco necesita concentrar buena parte de sus esfuerzos en el Brasileirao para intentar salir cuanto antes de la zona comprometida de la tabla. Por eso, conseguir un empate en Bogotá con una formación alternativa fue considerado un resultado positivo para el equipo brasileño.

Ahora la serie se trasladará a Brasil, donde Vasco buscará hacer valer su localía y Santa Fe intentará repetir la fórmula que ya le permitió salir con vida de escenarios de alta exigencia. El ganador de la llave avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana, en una definición que promete ser mucho más intensa que el primer capítulo.

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