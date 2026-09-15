Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América mantiene su ‘vuelo perfecto’

Las Águilas superaron a Las Amazonas para ser el único cuadro con siete victorias en siete juegos

América Femenil, único equipo perfecto. | Imago7.

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil mantiene al América como líder absoluto del torneo, luego de siete jornadas disputadas. Las Águilas continúan con paso perfecto al sumar 21 puntos de 21 posibles, producto de siete victorias en el inicio del campeonato.

El conjunto azulcrema también destaca por su producción ofensiva, pues registra 35 goles a favor y apenas cinco en contra, números que le permiten tener la mejor diferencia de goles de la competencia con +30. Con estos resultados, América se mantiene en la cima del Grupo 2 y como el único equipo con récord perfecto.

En el Grupo 1, Tigres y Rayadas comparten la parte alta de la clasificación con 18 puntos, ambos con seis triunfos y una derrota. Las Amazonas tienen la ventaja por diferencia de goles al contar con +15, mientras que Monterrey registra +14 después de siete partidos.

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Atlético de San Luis aparece como una de las sorpresas del torneo al ubicarse en la tercera posición del Grupo 2 con 12 unidades, mismas que Guadalajara. Las potosinas han conseguido cuatro victorias y tres derrotas, con 19 goles marcados y 14 recibidos.

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026:

Grupo 1

Posición Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS 1 Tigres 7 6 0 1 21 6 +15 18 2 Rayadas 7 6 0 1 23 9 +14 18 3 Toluca 7 5 1 1 17 8 +9 16 4 FC Juárez 7 5 0 2 7 5 +2 15 5 León 7 4 0 3 15 10 +5 12 6 Cruz Azul 7 4 0 3 11 18 -7 12 7 Santos Laguna 7 3 0 4 9 16 -7 9 8 Querétaro 7 2 0 5 9 18 -9 6 9 Atlante 7 1 0 6 4 11 -7 3

Grupo 2

Posición Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS 1 América 7 7 0 0 35 5 +30 21 2 Guadalajara 7 4 0 3 17 11 +6 12 3 Atlético de San Luis 7 4 0 3 19 14 +5 12 4 Pumas 7 3 0 4 15 14 +1 9 5 Atlas 7 2 2 3 7 15 -8 8 6 Pachuca 7 2 1 4 8 10 -2 7 7 Tijuana 7 2 0 5 11 17 -6 6 8 Puebla 7 1 0 6 12 34 -22 3 9 Necaxa 7 0 0 7 3 22 -19 0

Resultados de la jornada 7 de la Liga MX Femenil 2026

La jornada 7 dejó movimientos importantes dentro de ambos grupos y confirmó el dominio de algunos equipos en el arranque del campeonato. América mantuvo su racha perfecta y continúa como el equipo más sólido del torneo, mientras que Tigres y Rayadas siguen en la pelea por el primer lugar del Grupo 1.

Entre los equipos que buscan escalar posiciones destacan Atlético de San Luis y Guadalajara, quienes marchan empatados con 12 puntos en el Grupo 2. Por otro lado, clubes como Puebla y Necaxa atraviesan un inicio complicado al mantenerse en la parte baja de la clasificación.

Cruz Azul 3-2 Pumas

Chivas 2-3 Rayadas

Atlas 1-0 Atlante

FC Juárez 1-0 Centellas

Puebla 2-6 Querétaro

América 5-2 Tigres

Atl San Luis 2-3 Santos

Toluca 6-0 Tijuana

Pachuca 0-1 León

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

La pelea por el título de goleo tiene como líder a Geyse da Silva, del América, quien domina la clasificación individual con 12 anotaciones en 566 minutos disputados. La delantera brasileña se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de las Águilas durante el inicio del torneo.

En la segunda posición aparece Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis, con 10 goles en siete jornadas, mientras que el tercer lugar es compartido por tres jugadoras con seis tantos: Diana Ordóñez (Tigres), Alicia Cervantes (Guadalajara) y Stephanie Ribeiro (Pumas).

Posición Jugadora Equipo Goles 1 Geyse da Silva América 12 2 Enyerliannys Higuera Atlético de San Luis 10 3 Diana Ordóñez Tigres 6 4 Alicia Cervantes Guadalajara 6 5 Stephanie Ribeiro Pumas 6 6 Maricarmen Reyes Tigres 5 7 Jermaine Seoposenwe Rayadas 5 8 Kader Hancar Tijuana 5 9 Priscila Flor da Silva América 4 10 Chrestinah Thembi Kgatlana Tigres 4

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