Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América mantiene su ‘vuelo perfecto’

Publicado por Gael Gonzalez Flores

Las Águilas superaron a Las Amazonas para ser el único cuadro con siete victorias en siete juegos

Liga MX Femenil: Las Águilas superaron a Las Amazonas para ser el único cuadro con siete victorias en siete juegos
América Femenil, único equipo perfecto. | Imago7.

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil mantiene al América como líder absoluto del torneo, luego de siete jornadas disputadas. Las Águilas continúan con paso perfecto al sumar 21 puntos de 21 posibles, producto de siete victorias en el inicio del campeonato.

El conjunto azulcrema también destaca por su producción ofensiva, pues registra 35 goles a favor y apenas cinco en contra, números que le permiten tener la mejor diferencia de goles de la competencia con +30. Con estos resultados, América se mantiene en la cima del Grupo 2 y como el único equipo con récord perfecto.

En el Grupo 1, Tigres y Rayadas comparten la parte alta de la clasificación con 18 puntos, ambos con seis triunfos y una derrota. Las Amazonas tienen la ventaja por diferencia de goles al contar con +15, mientras que Monterrey registra +14 después de siete partidos.

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Atlético de San Luis aparece como una de las sorpresas del torneo al ubicarse en la tercera posición del Grupo 2 con 12 unidades, mismas que Guadalajara. Las potosinas han conseguido cuatro victorias y tres derrotas, con 19 goles marcados y 14 recibidos.

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026:

Grupo 1

PosiciónEquipoJJJGJEJPGFGCDif.PTS
1Tigres7601216+1518
2Rayadas7601239+1418
3Toluca 7511178+916
4FC Juárez750275+215
5León74031510+512
6Cruz Azul 74031118-712
7Santos Laguna7304916-79
8Querétaro7205918-96
9Atlante7106411-73

Grupo 2

PosiciónEquipoJJJGJEJPGFGCDif.PTS
1América7700355+3021
2Guadalajara74031711+612
3Atlético de San Luis74031914+512
4Pumas73041514+19
5Atlas7223715-88
6Pachuca7214810-27
7Tijuana72051117-66
8Puebla71061234-223
9Necaxa7007322-190

Resultados de la jornada 7 de la Liga MX Femenil 2026

La jornada 7 dejó movimientos importantes dentro de ambos grupos y confirmó el dominio de algunos equipos en el arranque del campeonato. América mantuvo su racha perfecta y continúa como el equipo más sólido del torneo, mientras que Tigres y Rayadas siguen en la pelea por el primer lugar del Grupo 1.

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Entre los equipos que buscan escalar posiciones destacan Atlético de San Luis y Guadalajara, quienes marchan empatados con 12 puntos en el Grupo 2. Por otro lado, clubes como Puebla y Necaxa atraviesan un inicio complicado al mantenerse en la parte baja de la clasificación.

  • Cruz Azul 3-2 Pumas
  • Chivas 2-3 Rayadas
  • Atlas 1-0 Atlante
  • FC Juárez 1-0 Centellas
  • Puebla 2-6 Querétaro
  • América 5-2 Tigres
  • Atl San Luis 2-3 Santos
  • Toluca 6-0 Tijuana
  • Pachuca 0-1 León

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

La pelea por el título de goleo tiene como líder a Geyse da Silva, del América, quien domina la clasificación individual con 12 anotaciones en 566 minutos disputados. La delantera brasileña se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de las Águilas durante el inicio del torneo.

En la segunda posición aparece Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis, con 10 goles en siete jornadas, mientras que el tercer lugar es compartido por tres jugadoras con seis tantos: Diana Ordóñez (Tigres), Alicia Cervantes (Guadalajara) y Stephanie Ribeiro (Pumas).

PosiciónJugadoraEquipoGoles
1Geyse da SilvaAmérica12
2Enyerliannys HigueraAtlético de San Luis10
3Diana OrdóñezTigres6
4Alicia CervantesGuadalajara6
5Stephanie RibeiroPumas6
6Maricarmen ReyesTigres5
7Jermaine SeoposenweRayadas5
8Kader HancarTijuana5
9Priscila Flor da SilvaAmérica4
10Chrestinah Thembi KgatlanaTigres4

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