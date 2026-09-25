Grandes ligas de Europa piden reformas profundas en la FIFA: reclaman cambios en la gobernanza

LaLiga, Premier League, Bundesliga y Serie A piden cambios en la FIFA para mejorar la gobernanza, transparencia y participación de los actores del futbol mundial

Exigen nuevos mecanismos de participación, transparencia y supervisión | Reuters

LaLiga, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A unieron sus posturas para solicitar una reforma profunda en la estructura de gobierno de la FIFA, al considerar que el modelo actual requiere nuevos mecanismos de participación, transparencia y supervisión. Las cuatro competiciones difundieron un comunicado conjunto en el que plantearon cambios para la toma de decisiones dentro del organismo rector del futbol mundial.

El documento surge después de la polémica alrededor del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba la participación de inversionistas privados en algunos activos relacionados con competiciones de la FIFA y que posteriormente fue retirada. Las ligas señalaron que la situación evidenció la necesidad de modificar los procesos internos del organismo. “El Mundial puede ser la máxima expresión de nuestro deporte, pero los cimientos del fútbol se sostienen semana tras semana, en estadios llenos y comunidades locales, gracias a la dedicación de jugadores, aficionados, clubes y ligas de todo el mundo”, señaló el comunicado firmado por las principales ligas europeas.

⚽ To Unify the Game, FIFA Must Reform@Bundesliga_DE, @LaLiga , @SerieA and the @premierleague call for a fundamental reform of its governance: genuine participation, decisions based on objective data and a separation between its regulatory and commercial functions.… — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 25, 2026

Las ligas piden mayor participación en las decisiones de FIFA

Dentro de sus propuestas, LaLiga, Premier League, Bundesliga y Serie A solicitaron la creación de un organismo permanente que incluya a federaciones nacionales, ligas, clubes y jugadores del futbol varonil y femenil, con el objetivo de que las partes involucradas tengan una mayor intervención en las decisiones que afectan al calendario, competiciones y otros aspectos del deporte.

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Las cuatro ligas indicaron que no consideran suficientes los cambios administrativos menores, por lo que pidieron una nueva estructura de gobernanza que sea “transparente, objetiva, proporcionada e inclusiva”. En el comunicado también solicitaron que las decisiones de FIFA estén respaldadas por análisis objetivos y procesos de consulta con los sectores afectados.

“Esto debe cambiar ahora por el bien del fútbol”, expresaron las organizaciones en su petición para modificar la manera en la que se toman decisiones dentro de la FIFA. Además, señalaron que el organismo debe separar con mayor claridad su función como regulador del futbol mundial de su papel comercial como organizador de torneos.

La respuesta de FIFA y el debate sobre la gobernanza

La postura de las ligas europeas llega en un periodo de discusión sobre el futuro de la administración de FIFA. El presidente del organismo, Gianni Infantino, expresó su disposición para analizar posibles reformas y planteó una revisión externa independiente del marco de gobernanza, además de consultas con las asociaciones miembro y otros sectores del futbol.

Las ligas también solicitaron que los órganos encargados de ética, supervisión financiera y procesos electorales cuenten con independencia respecto a la administración y la presidencia de FIFA, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control dentro de la organización.

El comunicado fue firmado por los dirigentes de las principales ligas europeas: Javier Tebas por LaLiga, Marc Lenz por la Bundesliga, Luigi De Siervo por la Serie A y Richard Masters por la Premier League. Las instituciones también pidieron a los candidatos a la presidencia de FIFA respaldar principios de reforma y presentar sus propios programas de gobierno antes de las próximas elecciones.

Finalmente, las ligas propusieron la realización de una Convención sobre Gobernanza durante los primeros 100 días del próximo mandato presidencial de FIFA, con representación de distintos sectores del futbol y con la intención de publicar sus conclusiones en un periodo de seis meses. El debate ahora se centra en definir el papel que tendrán clubes, jugadores y competiciones en las decisiones que marcarán el futuro del futbol internacional.