Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

El Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, Casanare abre sus puertas este sábado para la disputa entre ‘Matecañas’ y ‘Cóndores’.

Directo Pereira Vs Inter Bogotá/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 26 de septiembre del 2026?

La pelota en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, Casanare estará rodando a partir de las 04:00 de la tarde. Dicho partido se podrá ver a través de Win básico y Win Play.

Alineaciones Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II:

Deportivo Pereira: Yimmy Gómez; Wálmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Éderson Moreno, Jordy Monroy; Jhon Montoya, Sebastián Acosta, Jhon Largacha.

Internacional de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Johan Caballero, Rubén Manjarrés; Facundo Boné, Cristian Dájome y Fabricio Sanguinetti.

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