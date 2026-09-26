Partidos de hoy 26 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
Rafael Márquez tendrá su debut como entrenador de la Selección Mexicana ante Colombia en Baltimore
La agenda del sábado 26 de septiembre combina futbol de selecciones y actividad de clubes. El plato fuerte será México vs Colombia, en el debut de Rafael Márquez al frente del Tricolor, pero también sobresale Inglaterra vs España en Wembley, además de una jornada con Liga MX, Liga MX Femenil, Liga de Expansión MX y otros amistosos internacionales.
Además, la UEFA Nations League tendrá una amplia cartelera desde temprano, mientras que en México habrá cuatro partidos del Apertura 2026 y tres encuentros de la Liga MX Femenil. Quédate para conocer la agenda completa, horarios y dónde ver cada partido en México durante este sábado 26 de septiembre.
Entre los duelos europeos destaca Inglaterra vs España, programado en Wembley a las 12:45 horas del centro de México. El encuentro enfrenta a dos selecciones que se cruzaron en el Mundial 2026: Inglaterra quedó eliminada en semifinales ante Argentina, mientras España se consagró campeona del mundo.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 26 de septiembre
UEFA Nations League
- Inglaterra vs España | 12:45 horas MX | Sky Sports / Izzi
- República Checa vs Croacia | 12:45 horas MX | Sky Sports / Izzi
Liga MX
- Cruz Azul vs Toluca | 16:50 horas MX | Canal 5 / TUDN / ViX Premium
- Guadalajara vs Querétaro | 17:07 horas MX | (Amazon) Prime Video
- Santos Laguna vs Pachuca | 21:05 horas MX | ESPN / ViX Premium
- Tigres vs Puebla | 21:10 horas MX | Azteca 7 / FOX One / FOX
Liga de Expansión MX
- Cruz Azul Hidalgo vs Leones Negros | 12:00 horas MX | AYM Sports
- Tlaxcala vs Cancún | 16:00 horas MX | ESPN / Disney+
- Venados vs Atlético Morelia | 19:00 horas MX | AYM Sports / ESPN / Disney+
- Dorados vs Alacranes de Durango | 19:00 horas MX | ESPN 4 / ESPN 3 / Disney+
Liga MX Femenil
- Querétaro vs Atlas | 12:06 horas MX | Tubi / FOX One
- Pachuca vs Santos Laguna | 17:00 horas MX | Tubi / FOX One
- FC Juárez vs Tijuana | 19:06 horas MX | Tubi / FOX One
MLS
- Atlanta United vs New York City FC | 17:30 horas MX | Apple TV
- Charlotte FC vs Chicago Fire | 17:30 horas MX | Apple TV
- CF Montréal vs FC Cincinnati | 17:30 horas MX | Apple TV
- New York Red Bulls vs St. Louis City | 17:30 horas MX | Apple TV
- Philadelphia Union vs Orlando City | 17:30 horas MX | Apple TV
- Austin FC vs San Diego FC | 18:30 horas MX | Apple TV
- FC Dallas vs Los Angeles FC | 18:30 horas MX | Apple TV
- Houston Dynamo vs Sporting Kansas City | 18:30 horas MX | Apple TV
- Nashville SC vs Toronto FC | 18:30 horas MX | Apple TV
- Seattle Sounders vs Minnesota United | 18:30 horas MX | Apple TV
- Real Salt Lake vs New England Revolution | 19:30 horas MX | Apple TV
- Los Angeles Galaxy vs Colorado Rapids | 20:30 horas MX | Apple TV
- San Jose Earthquakes vs Portland Timbers | 20:30 horas MX | Apple TV
- Vancouver Whitecaps vs DC United | 20:30 horas MX | Apple TV
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El México vs Colombia será el encuentro que concentre la atención de los aficionados mexicanos, pues marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana en un partido que comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El compromiso se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore.
Para seguir el debut de Márquez, Claro Sports transmitirá México vs Colombia a través de Claro Sports Premium en YouTube, servicio que tiene un costo de 59 pesos mexicanos al mes. La cobertura contempla previa, partido y análisis posterior. Por lo que será una transmisión muy verde.
El duelo ante Colombia será el primero de cuatro compromisos del Tricolor durante esta ventana internacional. Después del encuentro de este sábado, el Tricolor enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre, antes de continuar la Fecha FIFA en octubre con partidos ante Estados Unidos y Chile.