¡Al primer equipo! Ajax nombra a Óscar García como técnico interino hasta el final de la temporada

El ex entrenador del Guadalajara asume el mando del primer equipo neerlandés en reemplazo de Fred Grim

Óscar García durante su paso por Chivas; ahora en Ajax | Imago7

El Ajax anunció que Óscar García Junyent, ex técnico de Chivas en la Liga MX, será el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la temporada, tras la decisión de modificar la estructura técnica del club. El estratega español, que dirigía al Jong Ajax, asumirá el cargo con efecto inmediato, mientras que Fred Grim regresará a sus funciones dentro de la cantera de la institución neerlandesa.

A través de un comunicado oficial, el club explicó el movimiento en su cuerpo técnico. “Óscar García asumirá las funciones de Fred Grim. El entrenador del Jong Ajax se hará cargo del primer equipo del Ajax con efecto inmediato. Grim regresará a su puesto en la cantera del Ajax”, informó la entidad de Ámsterdam en sus canales oficiales.

La decisión fue respaldada por el director deportivo del club, Jordi Cruijff, quien señaló que el cambio responde al momento deportivo que atraviesa el equipo en la recta final de la campaña. “Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo tiene que cambiar. Él intervino en un momento difícil y ha hecho todo lo posible. Le estamos agradecidos por ello. Óscar terminará la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Aún nos quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo juntos”.

García llegó al Jong Ajax hace apenas un mes, luego de que el club confirmara el 10 de febrero un acuerdo con el entrenador español mediante un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Tras su promoción al primer equipo, el Jong Ajax será dirigido ahora por Paul Nuijten, mientras que Urby Emanuelson se integrará al cuerpo técnico de esa categoría.

El nuevo cuerpo técnico del primer equipo también quedó definido tras el movimiento. Carlos García trabajará como segundo entrenador, Juan Pablo Colinas será el entrenador de porteros y Enrique Sanz fungirá como preparador físico. Los tres formaban parte del equipo de trabajo de Óscar García en el Jong Ajax y ahora acompañarán al entrenador en esta nueva etapa con el primer equipo.

Óscar García Junyent nació el 26 de abril de 1973 en Barcelona, España, y comenzó su carrera como entrenador en La Masia, la academia juvenil del FC Barcelona. Posteriormente dirigió al Barcelona sub 19 y tuvo pasos por clubes europeos como Brighton & Hove Albion, Watford, RB Salzburg, Celta de Vigo y Stade Reims.

Antes de llegar al fútbol neerlandés, el técnico español tuvo una etapa reciente en el fútbol mexicano al frente de Chivas, club en el que estuvo bajo contrato hasta marzo de 2025. Su paso por el conjunto tapatío terminó tras menos de un semestre. Su momento más recordado fue la suspensión de tres juegos recibida luego de un incidente disciplinario contra James Rodríguez durante un partido ante León.

Ahora, García tendrá la responsabilidad de dirigir al Ajax en los últimos ocho partidos de la temporada, en un tramo clave para el club neerlandés. El objetivo inmediato será cerrar la campaña con resultados que permitan mejorar la posición del equipo en la recta final del calendario.

