¿Romance en puerta? Kylian Mbappé y Ester Expósito desatan rumores sobre una nueva relación

El delantero del Real Madrid y la actriz española fueron vistos juntos en París; imágenes y videos en redes sociales alimentan las especulaciones

Mbappé y Ester Expósito estrenarían romance. | Reuters y @ester_exposito

Los nombres de Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y medios internacionales después de que ambos fueran vistos compartiendo una cena en París. Las imágenes que se difundieron en internet provocaron una ola de especulaciones sobre una posible relación entre el futbolista del Real Madrid y la actriz española.

Las fotografías muestran presuntamente al delantero francés y a la protagonista de la serie Élite en un ambiente cercano durante una velada en la capital francesa. La coincidencia despertó el interés de seguidores y medios de entretenimiento, que rápidamente comenzaron a hablar de un posible romance.

Kylian Mbappé and Ester Expósito leaving Paris to go back to Madrid today. ❤️ pic.twitter.com/eOG8cBsJV7 — 10 (@Kylian) March 8, 2026

El tema también se discutió en el programa español La Roca, donde el colaborador Álex Loya presentó algunas imágenes y datos que apuntarían a un posible vínculo entre ambos. Según explicó, se les vio entrando al mismo hotel por separado y también compartiendo un espacio reservado en un restaurante.

“Se les ha visto entrando al mismo hotel separados y hay imágenes en el mismo restaurante y en la misma zona de reservado de un hotel”, comentó Loya. Incluso señaló que existirían fotografías en las que se observa un beso entre ambos.

My boy is in love. Getting his driver’s license before taking her out on a date confirms it 😂 okay Kylian! pic.twitter.com/N5i9CUP03L — 10 (@Kylian) March 7, 2026

Las versiones también indican que Mbappé se encuentra en París recuperándose de un esguince de rodilla que lo ha mantenido fuera de actividad durante los últimos días. El delantero habría viajado para consultar a especialistas médicos mientras continúa su proceso de recuperación.

Por su parte, Ester Expósito estuvo recientemente en la capital francesa para asistir a Le Grand Diner du Louvre, uno de los eventos más destacados de la Semana de la Moda de París. Durante su visita, compartió varias fotografías en redes sociales, entre ellas una mesa preparada para dos personas que llamó la atención de sus seguidores.

Cuando te tapas la cara como si te persiguieran 200 paparazzi …



Y eres Ester Expósito, no Kylian Mbappé https://t.co/n40OQCb4L4 pic.twitter.com/Z5QDeBKXbn — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) March 8, 2026

Las especulaciones crecieron después de que el bloguero francés Aqababe publicara en la red social X (antes Twitter) que ambos habrían sido vistos juntos en Madrid y París. En su mensaje aseguró que la pareja incluso fue vista besándose en un bar de la ciudad.

Kylian Mbappé and Ester Expósito leaving a restaurant in Paris today. pic.twitter.com/nyqzQpMTmr — 10 (@Kylian) March 8, 2026

Hasta el momento, ni Kylian Mbappé ni Ester Expósito han hecho declaraciones públicas sobre las imágenes o los rumores. Por ahora, la versión de un posible romance se mantiene como una especulación que ha captado la atención del mundo del deporte y del entretenimiento.

